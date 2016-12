Prefeito Rogério Graxa, vice Cidão e vereadores em audiência com governador Marconi Perillo

O prefeito Rogério Graxa, acompanhado do seu vice Cidão e vereadores que apoiaram a sua reeleição, estiveram em audiência com o governador Marconi Perillo, Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

A audiência é parte do compromisso e o interesse do governador Marconi Perillo em buscar recursos e garantir investimentos para os municípios goianos junto aos prefeitos eleitos. O governador realizou até agora o total de 106 audiências com novos gestores.

Durante a audiência foram tratados de vários assuntos pertinentes ao município. O prefeito Rogério Graxa ouviu as metas do governo e no final apresentou suas reivindicações, como: asfalto urbano, asfalto rodovia sentido parque das emas mais 1km, duplicação do asfalto dá cidade até o novo distrito comercial, e casas populares.

“Fechando 2016 com grandes projetos e grande ideias para 2017! Vamos continuar no caminho do desenvolvimento, com o apoio do nosso governador, que nos garantiu que Chapadão do Céu, vai ter suas reivindicações atendidas e ainda outros programas do governo, serão destinados ao município”. Afirmou Graxa.

Participaram da audiência, os vereadores Chico da Agenfa, Paulo Sérgio Alves de Pádua, Walter Rosa, Roneilce Barbosa Ferreira, Sérgio Barbosa Ferreira, Jair da Lenha e o Presidente do PSDB José Carlos de Almeida.

