O vereador Alírio Bacca, do PP, poderá continuar na presidência da Câmara Municipal de Chapadão do Sul.

Segundo informações apuradas pelo site ocorreionews, o vereador Alirio Bacca, deverá ser confirmado no próximo dia 1º. na presidência do Legislativo Municipal de Chapadão do Sul.

O nome do vereador foi escolhido, pelo bloco de cinco vereadores, eleitos pela chapa de João Carlos, pela a sua experiência de 4 mandatos como vereador, além do início de um novo processo político no município.

O vereador reeleito Elton Silva do (PR), um dos cotados para ocupar a presidência nesse primeiro ano, abriu mão, para que Alírio Bacca continua na presidência. Os demais nomes para compor a mesa diretora, serão escolhidos no dia 1º durante a posse.

Há informações também que o grupo de vereadores, eleito na chapa de Walter Schlatter, formado por quatro vereadores, deverá lançar candidato, o vereador Mika do PMDB.

Comentários