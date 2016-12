Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Muita atividade física e mental você empregará hoje. Os meios de comunicações, e transportes estão favorecidos. Contudo, evite desavenças na vida familiar. Aproveite o dia para aperfeiçoar suas técnicas profissionais ou desenvolver suas habilidades.

TOURO – Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e assuntos sentimentais. Pessoas de amigas ou colegas de trabalho vão procurar favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor e loteria com excelente fluxo.

GÊMEOS – Bom dia para solicitar a casa própria em um órgão competente do governo. Sucesso nos transportes e em viagens, principalmente as aéreas. Harmonia familiar e êxito sentimental. Você vive uma necessidade interior de se expressar em sentido mais harmonioso, evitando qualquer ruptura com quem quer que seja.

CÂNCER – Período em que deverá evitar questões e negócios. Por outro lado, haverá progressos profissionais. Procure estabelecer o equilíbrio interior. Cuide da saúde, evite abusos e tome cuidado com os inimigos.

LEÃO – Algumas perturbações passageiras na vida doméstica e depressão psíquica estão previstas para você neste dia. Haja com calma e autoconfiança, que tudo tende a dar certo. Melhora da saúde e das chances gerais. Visite seus amigos e parentes. Mas evite estragar tudo isso por causa dos ciúmes e do orgulho pessoal.

VIRGEM – Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Os astros estarão reforçando a sua sensibilidade e o seu poder de sedução que lhe dará um preparo maior para enfrentar algumas pequenas surpresas desagradáveis a que virá receber.

LIBRA – Dia em que pressagia o recebimento de ótimas notícias e de apoio financeiro por parte de amigos leais e dos superiores hierárquicos. Êxito em viagens, no amor, diversões e passeios. As pessoas do sexo oposto se sentirão fortemente atraídos pela sua generosidade e naturalidade no falar.

ESCORPIÃO – Por mais difíceis que sejam as circunstâncias deste dia, você será vencedor, devido ao bom aspecto astral reinante em seu horóscopo. Galanteios e brincadeiras inconsequentes, mas com possibilidades de serem levadas mais à sério depois.

SAGITÁRIO – Procure evitar confusões. Seu sistema nervoso está delicado. Por esta razão faça cada coisa no seu devido tempo. Procure ser mais prático. O apoio que você tanto precisa chegará ao momento adequado e quando você menos estiver esperando.

CAPRICÓRNIO – Será bem sucedido hoje, notadamente se adotar uma atitude otimista. Dia excelente para viagens, testes, amor e contatos pessoais. Este é um dia cheio de novidades para você, revitalizando as suas energias e envolvendo-o em muitas situações interessantes.

AQUÁRIO – Ocorrências dispersivas poderão desviar sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes do dia. Não permita que isto aconteça. Fatos novos poderão mudar o seu caminho, e também, ajudá-lo na diversificação da sua personalidade.

PEIXES – Dia neutro no qual deverá esforçar-se para conseguir o que pretende. Terá o favor de autoridades e de pessoas conhecidas. Adote uma posição precavida, evitando compromissos além dos que possa cumprir. A coragem e o dinamismo continuarão sendo o seu ponto forte.

