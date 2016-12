Empresa cassilandense vai ser responsável pela coleta de lixo e entulhos

A Cassol não fará mais a coleta de lixo, nem a varreção a partir do dia 31 de dezembro. A empresa cassilandense Carlos Lisboa Gauto ME venceu hoje a licitação que teve a participação de 12 empresas. Quatro foram desclassificadas por falta do BDI que consiste em um elemento que compõe um orçamento, normalmente alcançado através de taxas que incidem sobre o custo do empreendimento definindo o custo total.

Nunca tantas empresas compareceram para disputar a coleta de lixo e a coleta de entulhos.

O leilão presencial entre as três empresas com melhores presos foi dividido em dois. No primeiro disputou-se a de coleta de lixo normal . A empresa vencedora vai receber mensalmente R$ 40.900. Uma novidade: o lixo será coletado a cada dois dias. Vai ser utilizado um único caminhão, porém, a empresa terá que deixar sempre à disposição um outro caminhão reserva. Terá que ficar em um determinado lugar sem ser utilizado para qualquer outra atividade, segundo se comentou.

O segundo leilão foi referente a coleta de entulhos e a empresa Carlos Lisboa Gauto ME também venceu com o valor de R$ 28 mil.

Com relação a varreção o futuro prefeito espera utilizar servidores concursados da prefeitura. Até a última informação tinha conseguido o retorno de apenas 8 garis, mesmo oferecendo uma gratificação de R$ 500.

