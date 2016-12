Secretariado do prefeito João Carlos será anunciado após a posse

A nossa reportagem entrou em contato nesta terça-feira 27, com a assessoria do prefeito eleito João Carlos Krug (PSDB), para saber o posicionamento sobre os nomes que irão compor o primeiro e segundo escalão do prefeito.

O advogado e membro da comissão de transição, Dr. Jefferson, informou a nossa reportagem, que os nomes dos secretariados, somente serão divulgados no dia 1º, após a posse, quando o prefeito João Carlos Krug, irá fazer o anuncio.

Nesta quarta-feira 28, haverá uma reunião com os presidentes de partidos, para definir alguns nomes, que ainda estão em pauta. Outros nomes já estão confirmados, como o secretário de administração Itamar Mariani e da Educação Guerino Périus.

Na cidade, há uma grande expectativa para saber os nomes, mas o segredo é mantido a sete chaves, pelo prefeito eleito.

Nos bastidores da política, nomes como de Ivanor Zorzo, Dr. João Nunes, Guilherme Diniz e Tarzan, são os mais comentados para ocupar cargos. A nossa reportagem tentou de todos meios confirmar essa informação, mas não conseguimos êxito.

