Réveillon de Chapadão do Céu serão dois dias de shows e a maior queima de fogos da região

A prefeitura municipal de Chapadão do Céu, preparou uma grande festa para comemorar a virada do ano e saudar 2017, com muita alegria.

Serão dois shows, para animar a galera e a presença do Trio Elétrico 4 Vias um dos maiores do Brasil, além da maior queima de fogos da região.

A festa começa na virada do ano, com o dois (02) shows, Cristiano & Ronaldo e Amanda, para animar a noite do réveillon.

No domingo a festa continua com o Trio Elétrico 4 Vias e com a animação dos Dj’s, Live2Life e Athos Prado.

A festa será realizada na praça de eventos, a partir das 22 horas.

Comentários