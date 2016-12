Prefeito Dalmy vai ter que resolver problema de trafego em dois bairros da cidade

Na última segunda-feira(26) pela manhã o vereador Marcão (PMDB) percorreu as ruas da cidade e deparou com uma situação muita precária.

Percorrendo o bairro Por do Sol e o conjunto habitacional Bom Retiro I encontrou duas ruas intransitáveis, cheias de buracos que impossibilitam o trânsito de veículos e até mesmo bicicletas, alguns moradores disseram ao vereador que está nessa situação há vários dias, alguns moradores providenciaram até pinguela para entrar nas ruas, casas e outros nem consegue tirar o veículo da sua garagem.

No momento que o vereador estava visitando as ruas, encontrou o secretário de obras Aloisio Martins, onde o vereador procurou se eles iriam amenizar aquela situação da Rua Jorge Martins, o secretário respondeu que devido às chuvas nos últimos dias está impossível de arrumar.

Segundo o vereador Marcão (PMDB), já faz dias que vem monitorando aquelas ruas do bairro Por do Sol e do conjunto habitacional Bom Retiro I, esses buracos não é de agora, já faz meses que eles existem, no dia 23 de Outubro/2016, Marcão visitou e fotografou as erosões, inclusive as águas que estavam formando essas erosões estão também causando assoreamento no Córrego Retirinho e até mesmo alguns materiais de construção estão sendo rodados nas enxurradas como podem ver nas imagens abaixo.

Material rodando para dentro do Córrego

Fonte: Alcinopolis.com

