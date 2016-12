Posse do executivo e legislativo em Figueirão será no domingo

No dia primeio de janeiro às 9h, na Câmara Municipal de Figueirão, o prefeito reeleito, Rogério Rosalin, o vice Fernando Martins e nove vereadores, vão tomar posse do mandato 2017-2020. Na oportunidade, prefeito e vice divulgarão as principais mudanças na gestão, apresentarão o novo secretariado, e as primeiras ações que serão executadas no primeiro semestre do ano.

A cerimônia marcará também o lançamento da nova logomarca da Prefeitura, que inclui o mapa do município, e do slogan “Campo Forte, Município Novo”, que leva em conta a geração de empregos e renda, relacionados com atividades agropecuárias, que deverão dinamizar a economia local, por meio de parcerias com municípios vizinhos e com o Governo o Estado.

“Faço questão que a população esteja presente para que conheçam de perto nossas ideias e o que vai mudar nos próximos quatro anos. É dever do cidadão participar da administração pública, e queremos essa transparência desde agora, da posse no dia primeiro, ao dia 31 de dezembro de 2020”, ressalta Rosalin.

Os nove vereadores que tomarão posse no dia primeiro são: Carlos Pereira Ramos, Edegar José de Lima, Flávia Maria Bravo Ferreira, José Tiago de Souza, Luciene Teodoro da Silva, Roni Silva, Antônio Azevedo Nabhan, Marcelo Martins e Paullyane Barbosa Amorim de Lima.

Assessoria de Comunicação

