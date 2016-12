Nasceu nesta quarta-feira 28 de dezembro, na capital do estado, VIVIAN KRUG SCHLATTER MATSUMOTO , filha do casal Paulo César Schlatter Matsumoto e Pascalle Krug, Neta do prefeito eleito João Carlos Krug e Maria das Dores.

Vivian nasceu nessa manhã, as 5hs46, com 51 cm e pesando 3,670kg, sendo a mais nova membro da família Krug.

Nessa manhã João Carlos e Maria das Dores, dirigiram-se para Capital, para conhecer a neta.

Comentários