Jovem de 17 anos morreu eletrocutado em fazenda de Paraíso das Águas

O corpo de Denílson Paulo Pereira Matias, 17 anos, foi sepultado na tarde deste domingo (25/12), no cemitério municipal da cidade de Ribas do Rio Pardo (MS).

De acordo com o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Civil de Paraíso das Águas, por volta das 14h, de sábado (24/12), véspera de Natal, Denilson que estava trabalhando com uma empresa de Auto Elétrica, auxiliava na manutenção de uma rede de alta tensão em uma fazenda localizada entre os municípios de Paraíso das Águas e Água Clara, ele estaria em um poste de energia, quando teria recebido uma forte descarga elétrica.

Denilson foi socorrido e levado à unida de saúde de Paraíso das Águas onde já chegou sem vida. O corpo de Denilson apresentava queimadura no rosto e em partes do corpo, seu corpo foi encaminhado pela Polícia Civil para o Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL), de Paranaíba (MS), sendo submetido à exame necroscópico e posteriormente transladado para a cidade de Ribas do Rio Pardo, onde foi velado e sepultado. Testemunha contou à polícia que viu quando a vítima caiu do poste e auxiliou no socorro.

A Polícia Civil aguarda a chegada do laudo da necropsia que pode demorar até 30 dias e quer saber se o adolescente se utilizava de equipamentos de segurança e porquê estava realizando manutenção em uma rede de energia elétrica altamente perigosa. Testemunhas serão ouvidas à fim de esclarecer o que realmente aconteceu.

Brito News

Comentários