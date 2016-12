Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia em que sua mente estará bastante alerta para obter novas e valiosas informações em relação aos amigos. As boas vibrações dos astros causarão algumas modificações no seu comportamento, deixando-o menos tenso e mais alegre.

TOURO – Alguém da sua família poderá lhe dar valiosas sugestões ou orientações hoje. Dia promissor de felicidade sentimental e harmonia doméstica. Não estranhe se você sentir vontade de modificar alguns setores de sua vida.

GÊMEOS – Supere o seu mau humor, assim, evitará atritos, que poderiam terminar em discussões inúteis. Evite isso, porque muitas serão suas chances de sucesso, no campo profissional, quer no financeiro. Necessidade de ser mais amado e mais compreendido. A expectativa e a ansiedade estarão invadindo o seu interior.

CÂNCER – Seja mais profissional nestes próximos dias. Use de tato e inteligência para influenciar os superiores. Dia neutro para os nativos de seu signo, com alguns imprevistos no setor familiar.

LEÃO – Bom dia para viagens curtas. Grandes chances de destacar-se nos jogos, na vida pública, nos esportes, na loteria e nos sorteios. Aproveite as vibrações dos astros e procure agir sempre com justiça e verdade. Todavia, continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos ocultos.

VIRGEM – Dia promissor. Seja otimista e aproveite as chances que surgirão agora. Pleno êxito financeiro, público, particular, legislativo. Cuidado para não entrar com tudo em um relacionamento que depois poderá mostrar-se tempestuoso. Use a sua compreensão íntima para lidar melhor com as pessoas.

LIBRA – Dia em que fará muitas relações, mas encontrará poucas pessoas que o compreenderão. Entretanto, terá sucesso em novas empresas, nas especulações e nos negócios de vulto. Lucros inesperados poderão vir nesta fase. Longa conversa com um amigo poderá acontecer neste dia.

ESCORPIÃO – Dia neutro para a vida sentimental e amorosa. Haverá, também, muitas dificuldades que só serão solucionadas com bastante trabalho, otimismo e perseverança. Medite um pouco sobre os seus problemas, uma vez que agindo assim, você sentirá gradativamente, ideias novas surgirem.

SAGITÁRIO – Dia em que poderá fazer empréstimos ou pedir aumento de vencimentos. Chance amorosa e social. Procure ser mais racional, pelo menos neste período. Tenha grandes ambições, mas aproveite os pequenos prazeres que a vida a todo o momento nos oferece.

CAPRICÓRNIO – Os astros indicam que você estará em seu melhor período para o convívio social. As oportunidades de progresso nesse sentido ajudarão você a encontrar uma pessoa peculiar. Procure evitar os compromissos arriscados. Não trate nada com pessoas desconhecidas.

AQUÁRIO – Todas as suas possibilidades de êxito, estarão conjugadas hoje. Dê mais atenção às pessoas conhecidas para desenvolver com sucesso qualquer transação. Continue com suas atividades sem esperar reconhecimento.

PEIXES – Lucros em negócios relacionados com a terra e propriedades de um modo geral. Os transportes também estão favorecidos, bem como viagens por via aérea. As dificuldades serão solucionadas. Favorecidas as suas atividades com o público. No amor, uma nova fase.

