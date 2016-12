Funcionário é suspeito de vender gado sem permissão do patrão em fazenda de Cassilândia

O. V. G., 49 anos, foi furtado em novembro e registrou boletim de ocorrência na manhã de ontem (27) em Cassilândia (MS).

Conforme boletim de ocorrência, o furto ocorreu em uma fazenda.

O funcionário da vítima disse que percorre todas as três propriedades de seu patrão, dando assistência no que for necessário.

Ele ficou sabendo que um outro funcionário teria oferecido 4 bezerros para venda. Em razão da falta de notas, a testemunha desconfiou.

O suspeito teria dito que pegou os animais para receber o 13 salário. Mas em razão das divergências do fato, os animais foram devolvidos à fazenda do proprietário.

Devido a estranheza do fato, realizaram a contagem do gado da Fazenda e deram por falta das cabeças de gado relacionadas e que não sabem precisarem o período em que este gado foi subtraído do imóvel.

O funcionário confessou que não tinha autorização para negociar as quatro cabeças de gado.

As informações são da Polícia Civil de Cassilândia.

