Elton Silva fecha parceria com ACR para rodeio em abril

O promoter Elton Silva, anunciou nessa semana, a parceria com a ACR – Associação dos Campeões de Rodeio, para trazer cerca de 20 peões, que irão competir no período de 06 a 10 de abril, no Rodeio dos Amigos do Elton Silva.

Entre esses peões estará, Edvaldo Ferreira, de Andradina SP, Tri Campeão Brasileiro, Bicampeão da PBR Brasil, duas vezes finalista do Mundial nos EUA, entre outros títulos.

Outro peão de renome nacional, será o acriano, Ramon de Lima, com um currículo invejável e campeão brasileiro pela LNR- Barretos de 2015.

O Rodeio dos Amigos do Elton Silva, vai oferecer uma premiação de R$ 25 mil reais, para os cinco primeiros colocados e aqueles que ficarem do 6º ao 10º lugar, terão premiação de R$ 500.00.

Silva, anunciou também o primeiro show contratado, com Renan& Ray.

A locução do rodeio será de Luciano Lenes e outro narrador de renome nacional, que deverá ser contratado no mês de janeiro.

