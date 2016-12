Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana despista Ricardo e afirma que não tem medo de Toninho. Gabriel vê Bárbara com Toninho e desconfia da namorada. Rômulo desmaia durante a luta e Nanda se desespera. Jorjão lamenta a derrota de Rômulo. Irene confirma a Gabriel o álibi de Bárbara. Nanda ouve Lopes ironizando Rômulo e acredita que o lutador perdeu intencionalmente. Jéssica faz uma revelação para Belloto, que se declara para ela. Ricardo acusa Caio de ter se aproximado de Tânia apenas para afrontá-lo. Joana confronta Toninho.

SOL NASCENTE

Alice e Mario conversam sobre as atitudes de César. Mocinha convence Tanaka a convidar César e João Amaro para o Natal em sua casa. Vittorio comenta com Lenita que se preocupa com a relação entre Mario e Loretta. Carol observa o romance entre Patrick e Ana. Loretta canta no karaokê de Lenita para chamar a atenção de Vittorio. Mesquita passa mal e Loretta o ampara. Milena, Peppino e Mario se surpreendem com a atitude profissional da mãe. Ralf garante a Hirô que está apaixonado por Milena e a aconselha sobre seu casamento. Vittorio conversa com Mario sobre Loretta. Ralf presenteia Milena. Mario se reaproxima de Loretta.

ROCK STORY

Júlia consegue fugir do banco. Néia fica furiosa quando Diana insinua que ela pode ter sido a responsável pelo roubo na gravadora. Alex, Romildo e William planejam roubar a churrascaria. JF e os amigos da banda ficam surpresos ao ver o sucesso do clipe. Edith avisa a Júlia que Vanessa descobriu a verdade sobre ela. Néia dá um álibi falso para a polícia, dizendo que estava com Léo em casa na noite do roubo. Júlia pede a Vanessa que não revele a ninguém o seu segredo. Gui conta a Nicolau que o técnico não conseguiu recuperar os arquivos. JF decide permanecer na banda. O médico avisa que Nelson está fora de perigo. Lázaro pede a Ramon para confirmar o álibi que ele deu à polícia. Diana escuta a mensagem que Vanessa deixou no celular, dizendo que descobriu algo sobre Júlia. Gui mostra a Júlia uma nota sobre ela na internet. Nicolau flagra Romildo e William tentando roubar a churrascaria.

A LEI DO AMOR

Magnólia disfarça que notou Pedro a seguindo. Antônio conta para Tiago que ele beijou Letícia em Ilhabela. Miro aconselha Tião a ser gentil com Helô para reconquistar Letícia. Jéssica conta para Bruno que Zuza quer que ela vá com ele para o Canadá. Ana Luiza pede para Elio instalar um GPS no carro de Magnólia. Hércules pede para Mileide redigir seus discursos. Ciro volta para casa de Silvia e Augusto conta para Vitória. Pedro e Ana Luiza veem Ciro tentando abrir o cofre na casa de Sílvia. Fininho é descoberto pela Polícia e Pedro o reconhece. Tiago beija Letícia e pede para reatar o noivado.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Sandra chega chorando à casa e diz a Aurora que não voltará a ver Edmundo. Por telefone, Edmundo pede a Tonho que fale com ele para esclarecer as coisas. Olga pergunta a Rômulo pelo juiz Marrufo. Rômulo diz que ele viajou para o exterior. Na casa dos Chavero, Regina e Inácio se surpreendem ao ver Consuelo após sua mudança de look. Olga diz a Rômulo que quer que Flor seja a madrinha de seu bebê. Rômulo promete a Mercedes fazer com que Olga desista dessa ideia. Edmundo escreve uma carta a Regina na qual pede que o perdoe pelos seus erros e a avisa que a pessoa perigosa é Tonho, não ele. Inácio dá seu número de telefone ao treinador, para que Matheus o contate para as lutas clandestinas. Marco sugere a Rômulo que contrate um contador, para não ter problemas com a fazenda. Rômulo diz a Augusto sobre a sugestão de Marco. Augusto fala de Benjamin e Rômulo autoriza que ele seja entrevistado. Regina diz a Inácio que quer festejar que Edmundo caiu em si e o convida para comer. Zaida e Tonho discutem. A polícia chega e Zaida consegue escapar, mas os policiais detêm Tonho e Iguana. A polícia encontra anfetaminas com Tonho. Inácio diz a Regina que participará de lutas de boxe. Edmundo e Zaida se dirigem a casa de Regina. Flor diz a Patrício que regressará com Rômulo. Na casa dos Chavero, Edmundo comenta com Regina o ocorrido no bar com Zaida. Na casa de Flor, Patrício e ela se beijam. Rômulo, por telefone, pede a Flor que o encontre fora de seu apartamento. Flor e Patrício se preocupam.

A GATA

Ao ver Rita Gisele aponta uma arma e exige que ela diga quem é. Rita responde que Garibaldo a contou o que fez e lhe pediu que fosse ajudar Paulo. Mariano diz a Edgar que se Paulo não aparecer, será porque algo deve haver ocorrido e, neste caso eles devem comunicar a polícia. Vicky diz que Paulo desapareceu porque quis, que deveria estar fugindo de algo ou alguém. Raí diz a Billy e Tony que Garibaldo é um traidor. Tony responde que Garibaldo não é um traidor, que apenas tem outras coisas pra fazer. Lorena pede perdão a Deus. O Silencioso procura Esmeralda no lixão e pergunta a Garibaldo se ele sabe o paradeiro da moça. Ele nega saber onde ela está. Garibaldo pede a Esmeralda que o ensine a cuidar de seu filho, pois ainda que ele não tenha nascido, sente que o ama. Ele se preocupa porque Inês insiste em vendê-lo. A polícia procura Esmeralda no lixão, mas todos os vizinhos a protegem. Esmeralda diz que não viu Dona Rita. Damião diz ao Silencioso que o juiz determinou que Esmeralda entregue seus filhos a João Garza. O Silencioso responde que Esmeralda também desapareceu para proteger seus filhos. O Juiz diz a Damião que Esmeralda tem que entregar seus filhos, do contrário, irá para a prisão. Silencioso diz que Esmeralda não entregará seus filhos a um juiz corrupto que se prestou a uma grande farsa. Tilico exige a Eugenia seu pagamento, ela responde que ele ainda não terminou seu trabalho.

CARINHA DE ANJO

Murilo para Beatriz e Ricardo que eles podem se casar com sua aprovação. Padre Gabriel fará o casamento do casal. Madre Superiora pede para que Fabiana ensaie o coral para se apresentar no casamento. Haydee liga para Flávio e pede para que ele fique de olho em Gustavo. Cecília conta que a ideia de Frida foi aprovada para que casa sala tenha um representante de classe. Para isso, será necessário que apenas três pessoas por sala podem se candidatar. Gustavo diz para Vitor que encontrou a mulher ideal, mas que ela é uma mulher impossível. Frida, Bárbara e Dulce Maria são as candidatas. Dulce sonha com a mãe, como se treinasse para pedir votos. Todos terminam os preparativos da festa de casamento de Beatriz e Ricardo, que vai acontecer em Doce Horizonte. Padre Gabriel escuta o final da reza de Cecília, em que pede para que não sinta aperto no peito ao encontrar Gustavo. O padre diz para ela ficar tranquila, pois Deus nunca abandona quem é de bem.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz vai ao encontro de Ramiz para ameaçá-lo e não percebe que está cercado pelos homens de Ramiz. Eysan desiste de sair de casa. Ezel chega ao cassino e vê Serdar, mas não consegue se lembrar de onde o conhece. A tia de Eysan liga para Meliá dizendo que tem uma carta para ela.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Juliana está espantada diante de Maria Isabel que alega que ela ficará na fazenda enquanto Teresa viaja. Esméria diz a Kamau que precisa ir a Câmara para ajudar o Cavaleiro da Mancha. Almeida e Quintiliano chegam na Câmara para ver o Cavaleiro da Mancha. Quintiliano se detém, chocado com o que vê. Guilherme está ali, algemado, ainda com sua roupa de Cavaleiro, sem a máscara, detido por Loreto e alguns soldados. Almeida acusa Guilherme de agir como Cavaleiro para beneficiar Quintiliano com a venda de escravos. Violeta está agitada diante de Tomás e diz que Osório capturou o Cavaleiro da Mancha durante a madrugada e que seu pai está na Câmara. Tomás se levanta e corre para a Câmara. Almeida diz que o bandido tem que ser castigado em praça pública. Quintiliano interrompe e diz que Guilherme é uma pessoa de qualidade e que não pode ser punido de tal forma. Guilherme pede para falar a sós com Loreto. Guilherme diz que não é o verdadeiro Cavaleiro da Mancha e que Loreto precisa acreditar nele. Guilherme revela que estava mascarado porque Esméria estava à procura do Cavaleiro na área do leilão de escravos, e que fez isso para impedi-la de um ato impensado. Genésio está diante de uns escravos acorrentados e enquanto ele fala, surge o Cavaleiro da Mancha por trás dele. Genésio diz ao Cavaleiro que não pode deixar levar os escravos do coronel e os dois iniciam uma luta.

A TERRA PROMETIDA

Yana conversa com Quemuel e revela que ele é o pai de Aruna. O chefe tribal diz que ela nunca devia ter voltado para o acampamento. Zaíra flagra Orias com Kalu e Nobá. Yana avisa a Quemuel que não deixará o acampamento novamente. Kalu e Nobá conseguem fugir, mas Orias fica abobalhado ao respirar um pó mágico jogado por Zaíra. Salmon procura por Nobá no acampamento. Laila recebe as felicitações pela gravidez. Milah se preocupa com o sumiço de Nobá. Quemuel e Aruna trocam palavras de afeto. Yana se abre com Darda e fala sobre o encontro que teve com Quemuel. Maquir provoca Rune e eles acabam brigando novamente. Enfeitiçado, Orias é levado ao palácio por Zaíra. Ravena agradece a oferenda. Haniel mostra que realmente mudou e exige limpeza em sua tenda. Livana diz admirar a coragem de Rune. Eles se beijam. Ravena leva Orias até o rei Kamir. Calebe, Otniel e Elói se assustam ao ver o sapateiro. Kamir manda prender o estrangeiro. Orias é levado até a masmorra e encontra com Iru. O marido de Milah então cai na real e se dá conta de onde está. Salmon procura pelo irmão de Raabe nas margens do acampamento. Arauto avisa que irá ao palácio para tentar salvar Orias. Sama avisa que Ruth pode estar grávida. Mara conversa com Jéssica e diz que Finéias pode ajuda-las a afastar os estrangeiros de Gilgal. Arauto encontra com Iru e Orias nas masmorras. Mara e Jéssica vão até a tenda de Finéias. Abul avisa que Adonizedeque partirá para o reino de Ai. Calebe avisa que é preciso logo fazer algo para libertar Iru. Josué ordena que um pelotão procure por Nobá. Darda diz que Ruth está grávida. Boã se emociona com a notícia. Raabe é chamada para ir até a tenda de Finéias. Eleazar então a coloca de frente para Jéssica e Mara. O sumo sacerdote repreende a atitude preconceituosa das duas. Aruna e Josué trocam palavras de amor e fazem planos para o futuro. Jéssica e Mara se dizem humilhadas. A mãe de Ioná avisa que expulsará os estrangeiros de qualquer maneira. Os soldados de Ai estranham a presença de uma segunda comitiva de Jerusalém na cidade. Calebe, Elói e Otniel são surpreendidos ao ouvirem o anúncio da chegada do verdadeiro rei Adonizedeque.

