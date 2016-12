Venha participar do Réveillon da DeCarli Bier

A Choperia DeCarli Bier traz mais um grande evento para Chapadão do Sul e região, o Réveillon da DeCarli Bier. Como já está virando tradição a cada virada de ano as famílias e amigos participarem deste evento.

Para comemorar a chegada de 2017 a DeCarli Bier preparou uma grande festa, Open Bar e Open Food, isso mesmo, comida e bebida liberado a noite toda. Open Bar de Chopp, Água e Refrigerantes, e o Open Food de porções quentes e frias, salgadinho entre outros petiscos.

E para animar o Réveillon da DeCarli Bier a cantora Lia Morais. A festa terá o início das 21 horas e vai até as 03 horas, horários de MS.

Os ingressos estão no valor de R$65,00, valor antecipado e limitado e podem ser adquiridos na própria choperia. Maiores informações (67) 3562-3396.

Obs: Menores de 18 anos a entrada será permitida somente com os pais. Com idade de 16 e 17 somente com autorização caso não vá com os pais.

Comentários