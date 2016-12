Seguindo para o seu 4º mandato, prefeito Waldeli entrega Costa Rica 100% asfaltada

“Fizemos a lição de casa e estamos entregando novamente Costa Rica – MS com cem por cento das ruas asfaltadas” comemora o prefeito Waldeli dos Santos Rosa ao anunciar nesta semana que está entregando o governo e seguindo para o seu quarto mandato com 100% das ruas pavimentadas.

O prefeito celebra mais essa realização em sua administração, que é concluir, nesse mandato, a pavimentação de todas as ruas da cidade. “Costa Rica tem orgulho de dizer que é a única cidade do Estado de Mato Grosso do Sul a ter 100% de suas ruas e avenidas pavimentadas”, enfatiza Waldeli.

Com a conclusão dos trabalhos de recapeamento no Centro de Eventos Ramez Tebet e diversas ruas de Costa Rica totalizando uma área de 69.999,85m², Waldeli está resgatando uma das suas principais promessas de campanha, que era justamente pavimentar toda a cidade.

Waldeli destaca ainda a qualidade dos asfaltos. “Mais uma vez eu digo que uma das marcas mais fortes da nossa gestão é justamente a qualidade das obras. E isso não é favor. É respeito com o cidadão, que merece. Além de facilitar muito a manutenção, a pavimentação bem feita evita trabalhos futuros, como tapa-buracos e outros mais.”, reforçou o prefeito que complementou: “o importante é que a nossa cidade, a nossa comunidade, está sendo atendida e eu sei que o cidadão é capaz de reconhecer isso”.

“O prefeito Waldeli cumpriu com aquilo que ele prometeu, aliás, fez além do que prometeu, pois asfaltou 100% das ruas de Costa Rica”, comemora a dona de casa Cleonice Pereira da Silva.

