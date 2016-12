Queda do índice do ICMS de Figueirão levou prefeito a tomar várias medidas administrativas

Uma das maiores preocupações do prefeito do município de Figueirão, é com a redução do ICMS e o repasse do FPM, que vai diminuir a sua receita e comprometer muito seu programa de governo.

Fato que levou o prefeito Rogério Rosalin, a fazer uma reavaliação da situação econômica do município e alguns ajustes na administração municipal, inclusive com a demissões de alguns funcionários.

“Temos que buscar novas alternativas, não podemos ficar lamentando o que ocorreu. Eu e meu vice Fernando e toda minha equipe de governo, iremos encontrar novas alternativas. Teremos que fazer muitas mudanças em nosso plano de governo. Quero que a população entenda, que as últimas medidas tomadas pela nossa administração, foram necessárias para ajustarmos o nosso orçamento e podermos trabalhar e assim ter um município em desenvolvimento” afirmou o prefeito Rogério Rosalin

