Preparação dos clubes para o Campeonato Estadual entra na reta final

O Campeonato Sul-mato-grossense de futebol começa dentro de um mês, com a partida entre Operário e União/ABC marcada para o dia 29 de janeiro, no Morenão, em Campo Grande. Na reta final de preparação para a disputa, o Corumbaense é o mais adiantado e treina há três semanas. Por outro lado, há quem ameace não entrar em campo por problemas financeiros — caso de Águia Negra, Ivinhema e Naviraiense.

A equipe do Corumbaense começou os treinamentos com o técnico Nei César no início do mês. Foi o primeiro time a iniciar a preparação rumo ao torneio. Sete remanescentes da campanha deste ano, que rendeu o quarto lugar ao clube, seguem no elenco.

Comercial e Operário, da Capital, também têm planejamento adiantado em relação aos rivais no Estado, mas os treinos ainda não começaram.

Do lado comercialino, o técnico Márcio Bittencourt vai trabalhar com boa parte do time vice-campeão estadual este ano, entre eles, o goleiro Martins, o zagueiro Rodolfo, o volante Querino e o meio-campista Uelison Santana. O grupo completo se apresenta na próxima terça-feira.

Já o time operariano tem apresentação prevista para amanhã. Ontem, três participantes da campanha que rendeu o terceiro lugar ao clube este ano chegaram à Capital: o goleiro França, o meio-campista Leandro Diniz e o atacante Wilson. O volante Carlinhos, ex-Bragantino e Figueirense, também desembarcou em Campo Grande para reforçar a equipe, que será comandada pelo técnico Carlos Rabello.

O Costa Rica é outro com apresentação marcada para a próxima terça-feira. O treinador será Márcio Máximo.

Em situação mais crítica estão Águia Negra, Ivinhema e Naviraiense. As três agremiações não terão apoio financeiro de suas prefeituras na próxima temporada, o que dificultou o planejamento. Nenhuma delas apresentou técnico ou elenco para o Estadual 2017.

A Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão (Serc), por sua vez, não ameaçou abdicar do Sul-mato-grossense, mas também não anunciou publicamente técnico e jogadores.

Atual campeão estadual, o Sete de Dourados será comandado por Emanoel Sacramento, porém, perdeu peças importantes, como o zagueiro Jaime, o lateral Renato e o volante Eduardo Arroz.

Já o Novoperário, do técnico Mauro Marino, se movimentou no mercado e trouxe atletas com o Matheus Dulcídio e Léo Colman. Porém, Marino também comanda o time Sub-20 que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa na próxima semana.

Recém-promovido à elite, o União/ABC não escolheu novo treinador após demissões de Ronildo Rocha. Já o campeão da Série B 2016, Urso de Mundo Novo, será treinado por Jandaia Caetano, mas corre o risco de perder sua dupla de ataque, Falcão e Juvenil, com propostas de outros clubes.

JONES MÁRIO – Correio do Estado

