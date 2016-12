Mais de 250 quilos de dinamite foram levados em assalto à pedreira

Uma quantidade superior a 250 quilos de dinamite teria sido levada pelos bandidos durante o assalto à Pedreira São Luiz, localizada no Macroanel rodoviário de Campo Grande, na noite desta segunda-feira (26). Durante o crime, dois suspeitos dominaram o segurança do local, que foi espancado e amarrado pela dupla.

O delegado responsável pelo caso, Enilton Zalla, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, afirmou que detalhes sobre o caso não serão divulgados para não atrapalhar as investigações. Mas conforme informações extraoficiais apuradas pela equipe do Jornal Midiamax, os bandidos levaram mais de 250 quilos de dinamite na ação.

A dupla teria invadido o local no início da noite de segunda-feira, dominado o segurança e o espancado. O homem foi amarrado e deixado na pedreira, onde só foi encontrado nesta manhã, quando funcionários chegaram para trabalhar.

Ele estava bastante ferido, com o punho inchado e várias escoriações pelo corpo causadas pelas agressões. O segurança foi socorrido e encaminhado para atendimento médico por militares do Corpo de Bombeiros.

A reportagem tentou contato com a administração da pedreira, mas não conseguiu resposta. Equipes da Polícia Militar, do Batalhão de Choque, da Polícia Civil e da Perícia, estiveram no local e o caso segue em investigação.