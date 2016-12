ITR convoca selecionados do programa Minha Casa, Minha vida para reunião nesta quinta-feira

O ITR (Instituo Tecnológico de Resíduos, Gestão e Desenvolvimento Profissional), convoca as 100 primeiras famílias selecionadas no programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, para uma reunião que acontece nesta quinta-feira (29/12), às 14h na Câmara Municipal de Paraíso das Águas.

Os beneficiários deverão comparecer com os documentos pessoais.

As 100 unidades habitacionais já estão em construção no loteamento Jardim Severiano em Paraíso das Águas. Não há data definida para a entrega das unidades.

