Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Bom ganho de dinheiro proporcionado pelo esforço em seu trabalho ou negócios iniciados há tempos. Todavia, tome cuidado com acidentes provocados por produtos inflamáveis e corrosivos. Arrisque-se em projetos mais audaciosos mesmo que os outros não acreditem.

TOURO – Suas possibilidades de êxito estão aumentadas neste dia. Pode conseguir grande progresso em muita coisa agora. Confie nas pessoas que o cercam. Determinação e coragem em tudo o que empreender. O dia pode apresentar algumas dificuldades passageiras.

GÊMEOS – Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de educadores e autoridades. O dinamismo continuará sendo o seu ponto forte.

CÂNCER – Dia em que poderá solicitar a colaboração de amigos e parentes para resolver algum problema sério que tiver. O tempo está passando e lhe traz novas ideias que podem ainda ser utilizadas para enfrentar os obstáculos que teimam em lhe fechar o caminho

LEÃO – Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito técnico, intelectual, artístico e científico. Os astros estão enviando boas vibrações, emanando sentimentos de amor e comunhão, refinamento pelos gostos artísticos e atração pelo sexo oposto.

VIRGEM – Um aspecto astral muito poderoso está contribuindo para uma ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de progredir financeiramente. Você também estará sentindo muita segurança junto aos amigos e conhecidos, podendo demonstrar a sua amizade que será retribuída.

LIBRA – Fluxo astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho rendoso. Mas, mediante uma atitude positiva as coisas darão certo. Os astros indicam um dia impróprio para discussões em todos os sentidos.

ESCORPIÃO – Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os negócios deverão lhe trazer ótimos lucros e o trabalho e a sua vida amorosa deverá prosperar. Evite expor as suas ideias sem uma direção mais racional, pois poderá ser incompreendido.

SAGITÁRIO – Dia que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos astros em seu horóscopo. Cuide da saúde e do seu dinheiro. Espere o tempo certo para novos acontecimentos.

CAPRICÓRNIO – O posicionamento dos astros, a partir de hoje, vai beneficiar você em todos os sentidos. A comunicação, um dos fatores decisivos para os nativos de seu signo, estará lhe beneficiando bastante, mas evite tomar decisões importantes.

AQUÁRIO – Ótimo dia para tratar de questões financeiras, profissionais e associativas. Fluxo benéfico para os exames, os concursos, os testes vocacionais e os assuntos amorosos. Mantenha cautela quanto aos problemas judiciais, dívidas ou cobranças.

PEIXES – Será bem sucedido hoje se adotar uma atitude otimista. Dia excelente para viagens, testes, férias, amor e contatos pessoais. Melhor ainda para contar com favores, endosso, fianças, etc. Você poderá ser prejudicado por pessoas que podem não conseguir acompanhar os seus pensamentos.

