Grávida, jovem e bebê de oito meses morrem em acidente com caminhão

A grávida Ana Vilalba, de 44 anos, Araceli Rocio Alcaraz, 19 anos, e um bebê de oito morreram em acidente de trânsito que aconteceu ontem em Pedro Juan Caballero, na região de fronteira com Paraguai e Brasil.

De acordo com Porã News, Ana, grávida de sete meses, estava em motocicleta de marca estrangeira, na companhia de Araceli e do bebê. Eles transitavam pelo cruzamento da Avenida Alberdi com Avenida Cerro Leon, quando teriam desrespeitado sinalização de parada obrigatória e foram atingidos por caminhão conduzido por Cristian Delio Ramon Calonga, de 56 anos.

A condutora da moto ainda tentou realizar manobra para desviar do caminhão, mas as vítimas foram atingidas pela roda traseira do veículo de grande porte.

Ana e Araceli não resistiram aos ferimentos. Já o bebê de oito meses chegou a ser socorrido e encaminhado a uma clínica médica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 19h10 de ontem.

