Em 2017, aulas da rede estadual podem começar apenas em 2 de março

Pela segunda vez consecutiva, o início do ano letivo deverá ser adiado em Mato Grosso do Sul. A data prevista para os 270 mil alunos das escolas estaduais retornarem das férias, em 2017, é dia 2 de março. A proposta foi apresentada dois dias atrás pela Secretaria de Estado de Educação (SED) aos secretários municipais de educação do Estado. O grupo, formado por representantes dos 79 municípios, fez uma contraproposta pedindo que as aulas comecem no dia 13 de fevereiro, antes do carnaval – que no próximo ano será no dia 28 desse mês.

O possível adiamento do início das aulas e o pedido dos secretários está sob análise do Governo do Estado, que ainda não divulgou o calendário letivo de 2017. O ano escolar precisa ter no mínimo 200 dias, e em 2016 começou apenas no dia 29 de fevereiro – com previsão de terminar no dia 22 de dezembro – com a justificativa da necessidade de adiamento por conta das chuvas que atingiram o Estado, destruindo pontes e prejudicando o transporte dos alunos.

