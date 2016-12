Costa Rica instala conjunto de semáforos em três cruzamentos da Avenida José Ferreira da Cost

Desde a semana passada, o Governo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas instalou um conjunto de semáforos em três cruzamentos da Avenida José Ferreira da Costa.

Com investimento de R$ 119.807,13 em Recursos Próprios os semáforos foram instalados na Avenida José Ferreira da Costa esquina com a Rua Avelina Paes Ananias; Avenida José Francisco da Silva e Sebastião Messias de Paula. Segundo o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, o objetivo é melhor o fluxo nestes cruzamentos.

“Os equipamentos vão organizar o fluxo dos veículos nos principais cruzamentos da Avenida José Ferreira da Costa. Com certeza o trânsito ficará mais tranquilo e seguro nestes importantes cruzamentos da avenida”, explicou o prefeito.

Conforme o secretário de Transportes, Urbanização e Obras Públicas, Renato Barbosa de Melo, dos três pontos instalados, o que está localizado no cruzamento das Avenidas José Francisco da Silva com José Ferreira da Costa já está em funcionamento. “Os outros dois pontos vão entrar em funcionamento até o final da semana que vem, pois precisamos finalizar as instalações elétricas”, afirma o gestor.

O prefeito reforça que a colocação destes equipamentos em funcionamento nesses trechos considerados mais críticos da Avenida irá melhor organizar o trânsito.

“Nosso governo tem como missão cuidar de gente e tenho a absoluta certeza que essa tomada de decisão irá beneficiar tantos os pedestres quanto os motoristas”, enfatizou o Chefe do Executivo que complementou “eu apenas estou cumprindo com o meu compromisso com a população enquanto prefeito” comemora Waldeli ao falar da implantação dos semáforos. “Fico muito feliz em conseguir dar esse tipo de atenção ao povo”.

Foto: Igor Santana – ASSECOM/PMCR

