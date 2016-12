Convite para a posse do prefeito Ivan Xixi

Neste domingo (1/1), às 19h será realizada a Solenidade de Posse do prefeito, vice-prefeito e dos nove vereadores eleitos de Paraíso das Águas. A solenidade acontece no salão Paroquial, sito à Rua Aristóteles Garcia Vida, Centro – Paraíso das Águas – MS.

A cerimônia é organizada pela Câmara Municipal de Paraíso das Águas. Na solenidade será definida a mesa diretora para o próximo biênio. A posse será concedida aos demais, pelo vereador com maior idade, que neste caso será o vereador reeleito Anízio Andrade, do Democratas. Anísio nasceu no dia 20/03/1962, está atualmente com 54 anos.

Tomarão posse:

Prefeito: IVAN DA CRUZ PEREIRA – “Ivan xixi” (PMDB)

Vice-prefeito: OCESINO ALVES DE OLIVEIRA – (PSDB)

Vereadores:

ANÍZIO SOBRINHO DE ANDRADE – (DEM)

EDSON PRECHILACK DE LIMA – “Edson da Oficina” – (PMDB)

JOSÉ DIVINO FRANCISCO DA SILVA – “Fio do Povo” – (PSB)

LEONARDO CORNIANI DIAS – “Professor Leonardo” – (PTB)

LINDOMAR DA SILVA PINHEIRO – “Fiotinho” – (PR)

MARCOS ANTÔNIO COSTA E SILVA – “Marquinhos do Pouso Alto” – (PMDB)

NEIFE JOSÉ GARCIA – “Neife Vida” – (PR)

ROBERTO CARLOS DA SILVA – (PSDB)

RONALDO PEREIRA PANIAGO – (PEN)