Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Manuela afirma a Joana que quer conhecer Toninho. Lopes visita Rômulo antes da luta. Tita reclama com Ricardo sobre o comportamento em relação a Joana e Toninho. Jack se irrita com a desconfiança de Rômulo e Belloto. Jéssica e Nanda chegam para a luta de Rômulo. Jorjão, Irene, Giovane, Gabriel, Krica e Cleyton assistem à luta de Rômulo pela televisão. Nanda não gosta de ver Jack próximo a Lopes. Jorjão se emociona com a performance de Rômulo. Toninho se insinua para Bárbara. Ricardo questiona se Joana tem medo de Toninho.

SOL NASCENTE

Alice informa a Sócrates que transferirá a conta da Arraial Pescados para a administração de Felipe. Sócrates prepara sua saída do país. Lenita encontra Eulália e consegue o telefone da enfermeira Laís. Loretta aceita se divorciar de Vittorio. Mario afirma a Damasceno que conseguirá desmascarar César e pede ajuda a Wagner. Mocinha finge gostar da companhia de Tanaka. Loretta desconfia do envolvimento entre Carol e César. Mesquita comunica a Ralf que ele deverá ser inocentado pelo assassinato de Massao. Gaetano aconselha Tanaka sobre Mocinha. Alice comenta com Patrick que acredita que César esconde algo. Mario conclui que César foi o mandante da explosão. Tanaka convida Mocinha para comemorar o Natal em sua casa. Alice decide se unir a Mario para investigar César.

ROCK STORY

Léo e Gui discutem. Néia expulsa Gui e Gordo de sua casa. Yasmin reconhece o casaco de Léo na foto da pessoa que roubou a gravadora. Yasmin pergunta se foi a mãe quem roubou a gravadora. JF demonstra preocupação quando os amigos postam o clipe da banda. Gui tenta convencer JF a não desistir da banda. Lázaro fica magoado com as suspeitas de Diana. Lorena cobra o dinheiro a Alex. Haroldo e Gilda dispensam Marisa do aviso prévio. Gui avisa a Júlia que vai a Petrópolis com Gordo tentar recuperar as gravações no computador de Tainá. Marisa se faz de vítima para Nicolau. Lázaro diz a Diana que Néia pode ter sido a responsável pelo roubo da gravadora. Vanessa vê um cartaz no aeroporto com a foto de Júlia, que é procurada por tráfico. Nelson enfarta e Júlia o socorre. Júlia decide pagar a cirurgia para salvar o amigo. Zac avisa a Yasmin que não irá mais lhe dar aulas. Ao sacar o dinheiro para a cirurgia de Nelson, Júlia é reconhecida pelo gerente do banco como foragida da polícia.

A LEI DO AMOR

Pedro discute com Magnólia. Ana Luiza, Pedro e o delegado veem as imagens da câmera do escritório. Helô fala o que viu antes do atentado e Pedro acredita que a mandante do crime seja Magnólia. Tiago fica encantado com Letícia. Ana Luiza e Elio ficam juntos no quarto de Vitória. Tião é ameaçado por Valdir. Magnólia exige que Helô mude o depoimento que deu para o delegado. Vitória fica nervosa ao saber que Sílvia quer ter um neto. Pedro pede a moto de Tiago emprestada. Elio afirma ao delegado que todos os crimes que aconteceram em São Dimas estão interligados. Magnólia percebe Pedro a seguindo e arma uma armadilha com Ciro.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Patrício se zanga ao ouvir Olga dizer a suas amigas que Sandra sai com Edmundo. Edmundo diz a Tonho que aceita entrar por completo no negócio de distribuição de medicamentos. No escritório, Augusto informa Rômulo que Patrício esteve revisando alguns documentos do arquivo privado. Rômulo ameaça demití-lo e Augusto suplica para que ele não o faça. Por telefone, Rômulo pede a Flor que se vejam. Patrício pede a Olga que respeite seu silencio já que não deseja falar sobre sua família. Lucero aconselha Julieta a conversar com Raul para saber se ele pode fazer algo sobre o assunto da loja. Na casa de Flor, Rômulo a presenteia com um anel e eles se beijam. Raul sente ciúme ao escutar Norma falar sobre Edmundo. Numa banca de revistas, Edmundo observa um jornal com uma foto da doutora Pastrana e lê que a encontraram morta. Por celular, Edmundo avisa Tonho que chegará tarde ao encontro que marcou com ele e os distribuidores de pastilhas. No escritório Ancira, Benjamin pede a Augusto que o ajude a conseguir emprego no escritório. Regina comenta com Lucero e Julieta que se encontrou por casualidade com Benjamin e ele a ameaçou. Na faculdade de medicina, um investigador pede a Edmundo que não saia da cidade, pois poderá ser chamado para declarar sobre a morte da doutora Pastrana.

A GATA

Inês diz a sua avó que tem uma entrevista com um casal que deseja adotar seu filho quando ele nascer. Garibaldo se preocupa ao ver que Gisele disparou em Paulo. Durante o julgamento, Esmeralda pergunta a Mariano onde está Paulo, que por não aparecer, levará todos a acreditarem que ele não se importa com seus filhos. Mariano tenta contato com Paulo, mas ele não responde. Domenico se apresenta como testemunha de João Garza. Vicky diz a Edgar que Paulo se perdeu, pois não consegue encontrá-lo. Domenico acusa Esmeralda de ser uma oferecida. Garibaldo pede a Rita que o ajude e conta onde está Paulo. O juiz decide que as crianças devem ficar sob custodia do pai, João Garza. Esmeralda, chorando, suplica que o juiz não tire seus filhos. Silencioso suspeita que o juiz foi comprado e, por isso, Damião e Mariano irão recorrer da decisão. Eugenia diz a Tilico que ele receberá o resto do pagamento assim que entregar os filhos de Esmeralda. Mariano e Damião dizem a Esmeralda que lhe concederam quinze dias mais, mas que as crianças terão que ser entregues imediatamente a João Garza. Eugenia diz a Tilico que quem planejou tudo foi Lorena. Ele a pergunta o que farão com os filhos de Esmeralda. Ela responde que os mandará para um lixão bem escondido para que ninguém os encontre. Augusto diz a Mariano que Lorena foi quem planejou tudo para que tirassem os filhos de Esmeralda. Mariano não acredita. Mariano diz a sua mãe que Paulo está desaparecido. Augusto diz a Lorena que logo pagará pelo que fez a seu filho favorito. Ninguém sabe onde está Esmeralda. Jacira diz que Esmeralda é valente, e deve estar bem. Esmeralda volta com seus filhos para viver no lixão.

CARINHA DE ANJO

Madre Superiora autoriza que irmã Cecília leve Dulce Maria até a casa de Murilo Rossi. Dulce Maria diz que Murilo não entende nada de amor e o homem fica irritado. Beatriz toma frente da situação e diz que o pai nunca se preocupou com o que ela quer. Murilo reflete suas ações e percebe que na verdade tem medo de perder as pessoas que ama. Murilo vai até a delegacia e pede desculpa para Gustavo e Ricardo. O homem revela que mudou de ideia graças a irmã Cecília e Dulce Maria. Enquanto isso, Dulce Maria conversa com Tereza em seus sonhos. Madre Tereza conta para a carinha de anjo que o pai dela já está solto. Gustavo liga para Dulce Maria e diz que ela e Cecília estão convidadas para jantar com ele na casa de Murilo. Madre Superiora não permite a ida de Cecília. Vitor vai comemorar com Estefânia que já possui a chave de seu apartamento novo.

NOVELA DA BAND

EZEL

Serdar vai à casa de Eysan para conversar com Bahar e ela só fala de Ezel. Sebnem e Ezel visitam Kamil no hospital. Serdar diz a Cenguiz que Ezel se comporta como Omer. Cengiz e Eysan discutem na cozinha e ele pede que ela vá embora sem levar Yan.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Guilherme parece inconformado diante de uma agitada Esméria que não quer apoiar a loucura de fugir com Catarina. Kamau caminha na Vila, em direção a pensão. Osório surge atrás dele. Osório quer saber quem colocou a placa na câmara com os dizeres africanos. Kamau diz que não sabe de nada e que é homem livre. Rosalinda parece um pouco tensa diante da presença de Kamau na pensão. Rosalinda diz que pode contratá-lo, mas pergunta se ele já pode começar naquela noite. Filipa está surpresa diante de Quintiliano e Dr. Pacheco que é apresentado como futuro marido, todos um pouco constrangidos. Juliana carrega uma cesta, sendo puxada por Leôncio e Almeida vindo logo atrás. Leôncio diz que eles precisam ir e achar a menina. Juliana procura disfarçar a tensão e faz um carinho em Leôncio. Beatrice está bastante nervosa diante de Teresa e diz que Dr. Pacheco tentou envenená-la. Kamau próximo de Esméria, enxuga algumas lágrimas e diz que terá que desistir da fuga por causa do problema de saúde de Catarina. Quintiliano está sem graça diante de Dr. Pacheco e pede paciência com Filipa. Filipa revela a Violeta que vai ser difícil se livrar de Dr. Pacheco, sendo ele muito amigo de Quintiliano. A noite está animada na pensão da Jardineira. Rosalinda recebe todos os senhores e Kamau está ali arrumado, perto do palco. Almeida chega e surpreende Rosalinda que não o esperava. Quintiliano chega também e Rosalinda pede que todos se acomodem. Osório e o Capitão do Mato estão em um local afastado com alguns escravos antes de começar o leilão de escravos. Esméria está escondida e observa tudo. Kamau toca flauta, enquanto alguns senhores conversam. Eles trocam papéis, uns fazem negócios e apertam as mãos. Kamau tenta conter sua ira enquanto toca. Almeida, Quintiliano e os senhores riem e fazem brindes. Osório entra na Câmara com uma pessoa encapuzada, empurrando e enforcando com a corrente. Loreto reage, espantado. Osório diz que capturou o Cavaleiro da Mancha.

A TERRA PROMETIDA

Josué estranha ao ver Finéias treinando com os outros guerreiros. Léia desconversa e protege a filha. Samara conversa com Tobias e comemora a morte de Abel. Josué aconselha Finéias dizendo que existem diversas formas de batalhar por Israel. O sacerdote então segue para o tabernáculo e se emociona ao olhar para o local sagrado. Nobá encontra com Kalu e segue par a casa de Tiléia. Finéias conversa com Eleazar e diz querer servir ao Senhor. Josué pede Aruna em casamento. Ela aceita e o líder comunica a união para os outros hebreus. Samara não suporta e deixa o local. Salmon aproveita a ocasião e comunica que se casará com Raabe. Jéssica fica furiosa. Milah estranha o sumiço de Nobá. Kamir serve um banquete para a comitiva de Calebe. Adonizedeque se prepara para deixar Jerusalém. Josué tem a ideia de fazer seu casamento junto com o de Salmon e Raabe. Aruna concorda. Chaia e Darda cuidam de Zaqueu. Salmon e Raabe aceitam o convite de Josué. Nobá e Kalu vão até a hospedaria de Zaíra. O menino reencontra Orias. Samara se descontrola e ofende Aruna. Yana anda distraída pelo acampamento e acaba encontrando Quemuel.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

