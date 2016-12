Rodoviária de Chapadão do Sul esta em péssimas condições- local poderá até ser interditado

Mais uma vez a nossa reportagem foi acionada para ver a situação da Rodoviária Municipal de Chapadão do Sul.

Em completo abandono pela a administração municipal, o terminal rodoviário do município é a prova viva do descaso com a cidade. Considerada um dos cartões postais da cidade, devido a sua arquitetura, hoje é a vergonha para os sul-chapadenses, pelo fato que o local, recebe diariamente centenas de visitantes, que passam pelo local, chegando ou embarcando para outros municípios.

Na véspera do Natal, a nossa reportagem esteve no terminal, atendendo uma solicitação do comerciante e dos responsáveis pelos Guinches de vendas de passagens, para mais uma vez constatar o abandono do Terminal. NO momento em que estivemos no local, existiam várias pessoas esperando para embarcar, mas, devido ao forte odor dos banheiros, muitos prefeririam ficar no lado de fora da sala, debaixo de sol, já que até hoje o prefeito não deu conta de fazer a cobertura do local de embarque, que foi arrancada com os ventos

No local, constatamos que é realmente é um caso até de polícia. A sala de espera de embarque estava completamente imunda, os banheiros tinham um forte odor, que exalava por todo o prédio. Os bancos de assento para os passageiros esperar, estão com mais da metade destruídos. A porta de entrada, por onde chega os passageiros é vergonhosa, pela grande sujeira nos vidros. O beiral existente para os táxis, está todo destruído e caindo.

No local existe uma lanchonete, onde o seu proprietário que paga o aluguel mensalmente, está tendo prejuízo, com as goteiras das chuvas, que caia sobre os produtos. O proprietário da lanchonete, nos informou que fica até difícil de comercializar seus produtos, pela sujeira do piso, que dá um aspecto horrível. Ele afirmou que já esteve por diversas vezes na prefeitura pedindo providencias, já fez oficio, mas a resposta da responsável pelo setor é sempre, não há dinheiro para concertos ou reparos.

Também fomos informados, que no local tem sete (o7) mulheres contratadas para fazer a limpeza, mas apenas uma (01) tem dedicada a limpeza. As demais, segundo nos informaram, batem o ponto e desaparecem no local ou apenas passam um pano úmido no piso e fica no celular o restante do tempo.

O forro da rodoviária esta despencado a cada dia, há possibilidade de há qualquer momento uma pessoa ficar ferida no local.

Por incrível que pareça, no local funcionam a sala da ouvidoria municipal, onde tem duas pessoas, que segundo os responsáveis pelos guinches e comerciantes, nada fazem a não ser ficar na internet o dia todo.

Veja algumas das fotos que fizemos no local:

