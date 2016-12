Prefeito Rogério Graxa construiu em quatro anos mais asfalto que todos seus antecessores

O prefeito Rogério Graxa, do município de Chapadão do Céu –GO, construiu a sua marca administrativa em cima das grandes obras de infraestrutura e de mobilidade urbana, no seu primeiro mandato. A política do asfalto em toda a cidade e como também nas áreas sociais: Educação e Saúde, foi o marco dos seus quatro (04) anos de governo.

Rogério Graxa, procurou nesse primeiro mandato, não explorar a dicotomia ideológica no eleitorado céu-chapadense, mas pelo contrário, pois procurou construir um ponto comum entre essas duas visões ou modelos administrativos, sempre priorizando a infraestrutura e qualidade de vida dos munícipes.

Com essa metodologia, o Prefeito Rogério Graxa, construiu nesse primeiro mandato 2013 a 2016, mais asfalto que todos os demais prefeitos, que administrarão Chapadão do Céu. Veja abaixo o quadro;

Rogério Graxa………….. 205.000 M² de asfalto

Recapeamento …………. 91.000 M²

Paulão …………………….. 104.00

Eduardo Peixoto, Joênio, Alberto Rodrigues da Cunha. 91.000M².

A meta do prefeito Rogério Graxa é deixar a cidade 100% com asfalto até o final de 2020, quando ele deixará o cargo de prefeito.

Outro fator importante nessas obras é planejamento da administração, onde as obras que foram construídas com galeria de rede esgoto e de agua fluviais.

