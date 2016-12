Prefeito e deputado Estadual participam de reunião de prestação de contas com beneficiários do Programa Bolsa Família

o prefeito Waldeli dos Santos Rosa e o presidente da AL/MS – Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Estadual Junior Mochi participaram de uma reunião de prestação de contas com os beneficiários do Programa Bolsa Família de Costa Rica – MS.

Durante a reunião realizada no Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho”, a secretária Municipal de Assistência Social Luana Oliveira apresentou às autoridades e ao público presente a prestação de contas das ações realizadas no ano de 2016.

Na oportunidade o deputado Estadual também fez uma prestação de contas do trabalho que realizou em Costa Rica ao longo desses anos. “No período de 2015 a 2016 encaminhamos três importantes emendas para a Saúde para a compra de um micro ônibus, de material permanente e de um equipamento de Raio X”, declarou Junior Mochi.

“Também encaminhamos emendas aditivas ao Orçamento 2016 para a construção da ponte de concreto sobre o Rio Imbirussu na região do Curralinho e assinamos ordens de serviços para entregas previstas para 2017 como a construção da ponte de concreto sobre o Rio Cascavel na MS 223; pavimentação da rodovia MS 223 que liga Costa Rica a Figueirão; equipamentos para unidades de saúde; viaturas para a Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, além de aparelhos de ar-condicionado para as escolas Estaduais Santos Dummont e José Ferreira da Costa”, finalizou o deputado.

Após a apresentação das prestações de contas, as autoridades sortearam brindes para os beneficiários e ofereceram um jantar de confraternização. O prefeito Waldeli agradeceu a presença das famílias presentes e na ocasião fez um agradecimento especial ao grupo Trilheiros do Noel que entrou de moto dentro do Conviver com um dos motociclistas vestidos de Papai Noel e entregaram brinquedos para as crianças presentes, como: pipas, bolas, bonecas, carrinhos, etc.

“Essa reunião de final de ano é tradicionalmente realizada por esta administração a fim de confraternizar e prestar contas das ações realizadas no decorrer do ano com os beneficiários do Programa Bolsa Família”, explica o prefeito.

Também participaram da reunião o presidente da Câmara Averaldo Barbosa da Costa e os vereadores Jovenaldo Francisco dos Santos (primeiro-secretário) e Rayner Moraes.

