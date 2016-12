Milagre de Natal: acidente envolvendo carro e carreta ninguém ficou ferido

Uma colisão envolvendo um carro VW Fox e uma carreta, com placas de RS, ocorrida noite deste domingo (25), na MS 306, em frente ao Posto da Vaca Parida, no município de Cassilândia, resultou milagrosamente em apenas em danos materiais para três pessoas moradoras da cidade de Cassilândia, apesar do carro Fox ter sua frente toda destruída.

No Veículo Fox, estavam o motorista, Jeronimo Ferreira de Matos, 68 anos, o casal, José Ferreira da Costa e Luzia Batista de Queiroz, que tinha como destino a cidade de Alcinópolis, onde iria no velório de uma tia de José Ferreira.

A carreta Volvo com placas de (RS), era conduzida por Luiz Carlos Ferreira, carregada com hamburguês, com destino a cidade de Jundiaí –SP.

O Veículo Fox, colidiu lateralmente na carreta e graça as barras laterais existente na carreta, ele não ficou debaixo da Volvo.

Cada motorista deu sua versão: Jeronimo Ferreira, disse que a carreta teria invadida a sua pista e ainda com luz alta. Já o motorista da carreta, Luiz Carlos, afirma que o condutor do Fox, teria perdido o controle do carro, com as ondulações no asfalto e colidido lateralmente na carreta.

Com a colisão o VW Fox, teve a porta do motorista arrebentada e parou toda retorcida cerca de 5 metros do carro

Apesar do susto ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros de Chapadão do Sul, esteve no local e conduziu o casal, para Chapadão do Sul, sem nenhum arranhão. Já o motorista do Fox, ficou no local aguardando a chegada de parentes, que vieram de Cassilandia.

