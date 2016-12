Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Os astros estarão aguçando o seu lado prático, reforçando a sua habilidade no trabalho. Pela influência da lua e do sol você estará favorecido em muitas coisas. Haverá bons fluxos para estudos, exames, testes, cartas notícias e correspondência. Capacidade de raciocínio aumentada.

TOURO – Momento que terá sucesso em tudo que está relacionado com o ensino e a educação de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Excelente aspecto astral para iniciar negócios e empreendimentos de vulto. Notícias e novidades com maior interesse podem surgir no final deste período.

GÊMEOS – Evite que seus problemas pessoais possam causar dificuldades para a sua família. Procure passar os dias em paz que tudo deverá rumar para um bom caminho. O dia não e favorável para que os seus problemas mais complicados sejam resolvidos.

CÂNCER – Dê importância às conveniências sem se esquecer da utilidade prática das coisas. A construção, sem estabilidade de qualquer assunto, pode trazer aborrecimentos imediatos. Pense, aja e fale de modo mais agressivo para conseguir o que pretende.

LEÃO – Dia positivo para a realização de negócios além de suas condições monetárias, e também propício ao seu progresso profissional, moral e social. Procure conhecer novas pessoas ou faça uma pequena viagem de recreio.

VIRGEM – Propícia influência para cultivar os dons de seu intelecto, seu espírito filosófico e otimista e seu desenvolvimento mental. Fará ótimas relações sociais e propícias amizades. Procure expressar-se serenamente, com palavras e gestos de positividade e carinho.

LIBRA – Melhora total em todos os assuntos profissionais, sociais e financeiros se farão sentir neste dia. Terá uma noite feliz para os passeios e para unir-se com amigos e entes queridos. A influência dos astros estará irradiando você de muita disposição e coragem para investir em novos planos.

ESCORPIÃO – Dia que lhe propícia alguns resultados satisfatórios, principalmente em se tratando de planos para o futuro. Evitar desordens que possam afetar sua moral. Tudo tende a melhorar. Deixe as emoções fluírem livremente e procure observar os erros e os defeitos da pessoa que ama.

SAGITÁRIO – Boas notícias estarão previstas para você hoje. O fluxo é dos melhores para as associações, ao casamento, a vida conjugal e para uniões. Absorva essa boa vibração planetária e invista em seus sonhos, o dia é ideal para isso. Felicidade sentimental e amorosa.

CAPRICÓRNIO – Não é possível acertar todos os setores da sua vida, se você mesmo não está se importando em querer fazer algo para mudar tudo isso. Muita habilidade literária mente clara e penetrante e muita tendência aos assuntos elevados está prevista para você hoje.

AQUÁRIO – O sucesso que obtiver será repetido nos próximos dias, pois terá a colaboração de amigos e pessoas bem situadas financeiramente. Fará viagens agradáveis que redundarão em lucros. Êxito no campo profissional.

PEIXES – Bons prenúncios. Este dia lhe trará êxito. Não perca tempo com minúcias. Com senso e objetividade atingirá sucesso. O dia poderá ser mais atribulado, com suas atenções voltadas para o setor profissional e para os problemas domésticos.

