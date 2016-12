Homem foge com dois filhos após espancar mulher em Costa Rica

Um homem de 31 anos agrediu a mulher e fugiu de casa levando os dois filhos do casal na madrugada deste domingo (25), em Costa Rica-MS.

De acordo com o B.O- Boletim de Ocorrência, a mulher de 33 anos apresentada lesões em todo o corpo e estava tendo convulsões no momento do socorro. Ela precisou levada pelo Corpo de Bombeiros para a Fundação Hospitalar de Costa Rica.

A vítima que estava desorientada, não conseguiu explicar aos policiais militares o motivo das agressões.

Os militares fizeram diligências pelas casas dos familiares do suspeito, porém não o encontraram.

A PM recebeu informações de que o autor estaria com os dois filhos em uma fazenda próxima de Costa Rica, sentido Figueirão.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do Município como Lesão Corporal Dolosa (violência doméstica).

Costa Rica em Foco

Comentários