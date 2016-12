Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Bárbara exige que Toninho dê um jeito de afastar Ricardo de Joana. Martinha aconselha Juliana a prestar mais atenção em Jabá. Toninho se nega a falar o que sabe sobre Joana para Bárbara. Jack gosta do confronto entre Rômulo e Randon. Toninho ameaça Bárbara, que o instala no hostel. A pedido de Rômulo, Jack convida Nanda e Jéssica para assistir à luta do rapaz. Jorjão se preocupa com Rômulo. Irene reclama de Cleo e de Joana. Toninho confronta Joana. Jéssica tenta convencer Nanda a apoiar Rômulo. Joana flagra Toninho se aproximando de Manuela.

SOL NASCENTE

Tiago e Yumi se beijam. Loretta pede ajuda a Ana para vender suas joias. Todos incentivam Mario a perdoar Loretta, e Vittorio conversa com o filho. Loretta promete a Milena que tentará ser uma mãe melhor. Ralf conforta Milena. Lenita conta a Vittorio que encontrou uma pista sobre sua filha. Alice e Mario se encontram e dão apoio um ao outro. João Amaro e César fabricam um álibi para livrar o vilão das investigações sobre a explosão nas traineiras. Alice confessa a Patrick que desconfia da empresa que investiu na Arraial Pescados. Sirlene se assusta ao descobrir que Mocinha é parente de César. Damasceno comprova o suposto álibi de César. Mocinha decide custear os estudos de Julia. Vittorio sonda Loretta sobre seu trabalho na maternidade em que Lenita deu à luz. Alice conhece Sócrates.

ROCK STORY

Léo, Néia e Lázaro comemoram ao saber que o CD de Gui estava no computador roubado. Gordo avisa a Diana que as imagens da câmera não são suficientes para identificar o ladrão. Chiara rejeita Júlia. Tainá comenta com Gui que Lázaro e Léo estiveram na gravadora no dia do roubo. Nicolau avisa a Marisa que não conseguiu reverter sua demissão. Marisa está decidida a ter um filho de Nicolau. Tainá desconfia de que alguém da gravadora ajudou no roubo. Laila tenta tirar vantagem do roubo para fazer com que Gordo invista em seu DVD. Diana induz Chiara a sentir raiva de Gui e Júlia. Yasmin alerta Léo que a ideia de pedir a mão de Diana em casamento durante o show pode dar errado. Lázaro expulsa Gordo de sua casa. Gui vai à gravadora em busca de pistas. Diante de Gordo, Gui acusa Léo de ter roubado a gravadora.

A LEI DO AMOR

Magnólia e Tião trocam ofensas com Helô e Pedro. Fininho rouba o celular de Gledson. Tião é avisado de quando o novo atentado contra Fausto irá acontecer. Luciane prende Hércules no quarto. Letícia chama Pedro de pai. Jéssica avisa a Bruno que desistiu de ir para o Canadá. Fininho manda, do celular de Gledson, uma mensagem para Jáder. Helô chega ao escritório a tempo de impedir que Fininho cumpra sua ordem contra Fausto. Elio convoca o delegado e Magnólia fica furiosa. Pedro entrega ao delegado a seringa que seria usada contra Fausto. Zuza fica nervosa ao saber que Bruno não irá mais para o Canadá. Pedro invade o quarto de Magnólia.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Edmundo telefona para Sandra, se desculpa por não tê-la procurado antes e a convida para sair. César diz a Lucero que abrirá um café e lhe oferece trabalho para quando o abrir. Inácio é aprovado no vestibular. O doutor Diaz informa Patrício e Olga que a gravidez da jovem caminha muito bem. Tonho adverte Edmundo que não poderá sair do ?negócio?. Lucero encontra outra notificação do banco. No apartamento de Edmundo, Regina pede a ele que ajude Lucero a conseguir trabalho e pergunta se sua relação com ela realmente não tem solução. Edmundo responde que está saindo com alguém mais. Sandra chega ao apartamento de Edmundo. Clotilde diz a Patrício que um homem de aparência misteriosa, e que não quis revelar o nome, esteve a sua procura. Edmundo diz a Regina que a relação dele com Sandra, diferentemente da que tinha com Lucero, não tem conflitos nem afobações. Marco diz a Rômulo que o juiz Ulloa está escondendo algo deles. Regina diz a Inácio que está preocupada e que tem um mau pressentimento quanto ao trabalho de Edmundo. Rômulo diz a Patrício que a pessoa que se apresentou em sua casa procurando-o, provavelmente seja seu pai. Patrício nega a possibilidade. Regina encontra entre as roupas de Edmundo uma receita falsa do filho. Patrício diz a Rômulo que talvez exista alguém que suspeite algo sobre o assunto de Marrufo. Na academia, o treinador diz a Inácio que Matheus está interessado nele para lutas clandestinas. Julieta diz a Lucero que se em cinco dias não pagar sua dívida com o banco, eles lhe tirarão a loja. Raul diz a Aurora que Sandra está saindo com um irmão de Patrício. No clube, Edmundo diz a Sandra que se sente atraído por ela e eles se beijam. Patrício procura Inácio na oficina mecânica e encontra Regina. Patrício garante a Regina que ela foi quem mandou Valdomiro a sua casa. Sandra diz a Edmundo que quando viu Regina em seu apartamento teve a impressão de já tê-la visto. Sandra apresenta Edmundo a Norma. O juiz Marrufo, por telefone, pede a Patrício para vê-lo com urgência. Na oficina mecânica, Regina mostra a Inácio a receita falsa de Edmundo. Marrufo pede dinheiro a Patrício, que o responde que dará, desde que em troca ninguém saiba que ele continua vivo.

A GATA

Esmeralda chora, desolada, ao sentir que perderá seus filhos e acredita que Paulo a abandonou. Ela pensa em ir para longe com seus filhos, antes de que alguém os tire dela. Garibaldo diz a Gisele que todos disseram que iriam fazer algo para destruir Esmeralda mas não fizeram nada. Esmeralda diz a Mariano que Paulo não esteve com ela para apoiá-la, mas saiu a passeio em meio a tormenta que estão vivendo. Mariano responde que ela está enganada. Jacira diz a Esmeralda que ela foi muito injusta com Paulo, e que acredita que, ter se juntado aos Martinez Negrete a afetou moralmente. Damião diz a Esmeralda que o julgamento começará no mesmo dia e que o tal de João Garza vai apresentar suas testemunhas. Esmeralda comenta sobre o temor que sente de perder seus filhos. Jacira comenta se ela está pensando em assassinar João Garza, pois ela a ajudaria. O Silencioso diz a Esmeralda que eles devem confiar na justiça divina. Esmeralda responde que não se transformará em uma criminosa, porém não descarta a ideia de ir embora para longe. Paulo diz a Vicky que se esqueceu de seu celular e esperava uma ligação urgente. Mariano pede a Lorena que não o acompanhe nos tribunais, porque não pode localizar Paulo. Gisele vai até onde Paulo está e ordena que Garibaldo o mate. O Juiz diz a Mariano que Paulo deve se interessar muito por seus filhos, já que nem se apresentou no julgamento. Garibaldo se nega a assassinar Paulo e pergunta a Gisele o real motivo de ela querê-lo morto se o ama. Gisele diz que é por amá-lo que quer sua morte. Paulo se surpreende ao ver Gisele. Ela diz que foi até ele para matá-lo e atira. Ao ver Paulo desacordado, Gisele fica histérica e acredita que ele está morto.

CARINHA DE ANJO

Haydee e Nicole chegam na festa de noivado, aonde até a imprensa está. Nicole reclama da música de Zeca. Murilo (Eduardo Semerjian), acompanhado da polícia, pai de Beatriz (Ana Vitória Bastos), diz que Ricardo (Rodolfo Valente) é um criminoso e que Gustavo mentiu para ele, acobertando um sequestro. O policial Ribeiro leva Ricardo para a delegacia. Gustavo decide acompanhar o homem e deixar de lado sua festa de noivado. No colégio Doce Horizonte, as irmãs Fabiana e Cecília brincam com Dulce Maria de guerra de travesseiros. Haydee cancela a festa de noivado e dispensa os convidados. Beatriz descobre que Murilo irá mandá-la para a Europa e só após isso que ele sairá da delegacia. Nicole fica irritada com tudo que aconteceu e diz para a mãe que não irá ver Gustavo na delegacia, mas sim viajar. Gustavo e Ricardo estão presos na delegacia enquanto o delegado Peixoto investiga tudo. Fabiana conta para Dulce Maria e Cecília que o noivado não aconteceu. As duas comemoram, porém Fabiana continua e revela que Gustavo está preso. Padre Gabriel aconselha Dulce Maria a rezar. O advogado Cristóvão não consegue libertar Gustavo, pois Murilo é muito influente na polícia. Flávio vai até a delegacia e finge preocupação com Gustavo, pra quem inventa que Nicole está triste e Haydee com problemas cardíacos. Gustavo promete que irá enviar dinheiro para Nicole assim que puder para custear a viagem em prol da saúde da mãe dela. Fabiana sugere que Dulce Maria conversa com Murilo para que ele retire a acusação contra Gustavo e Ricardo.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ali descobre que existe uma escuta na casa dele e desconfia de Tefo. Eysan e Ezel se encontram por acaso em um restaurante e percebem a grande atração que há entre eles. Os dois se declaram e Eysan chora.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Juliana está espantada diante de Kamau que pede ela prometer que nunca mais se envolver com Miguel. Kamau argumenta que o pai de Miguel trouxe ele e sua mãe da África e que ela não sabe de tudo. Juliana diz que Miguel não tem culpa e se afasta de Kamau, que fica atordoado. Esméria está eufórica com a notícia dada por Catarina sobre um plano de fuga. Juliana comenta com Tia Joaquina que Kamau não pode chegar de repente e ordenar que ela esqueça Miguel. Tia Joaquina orienta Juliana a confiar em Kamau. Maria Isabel conversa com Teresa que se interessa com a notícia que Kamau continue a ensinar Leôncio só para tê-lo por perto. Teresa desconfia do interesse de Maria Isabel. Filipa conversa com Quintiliano e mostra alguns documentos. Quintiliano se aborrece com Filipa e diz que ela não pode chantageá-lo com um casamento arranjado por ele em troca de liberdade de escravos. Filipa diz que não queria aborrecê-lo, mas que era uma boa alternativa para acabar com o comércio de escravos. Quintiliano encerra o assunto e pede que ela se arrume para receber seu futuro marido. Dr. Pacheco visita Urraca para consultá-la e ela se insinua para ele e diz que não quer apenas seus receituários. Urraca se estica toda para ser beijada e derruba uma prataria. Dr. Pacheco tenta fugir, mas Urraca o cerca. Dr. Pacheco diz à Urraca que não pode correspondê-la, pois já está comprometido com outra dama. Urraca se espanta. Loreto pede à Rosalinda que mantenha Kamau na jardineira a noite toda, pois Almeida está desconfiado que ele seja o Cavaleiro da Mancha e o proibiu de ensinar o filho. Se durante a noite o Cavaleiro da Mancha voltar a aparecer ficará provado que Kamau não tem culpa de nada. Rosalinda compadece de Loreto.

A TERRA PROMETIDA

Samara encontra com Abel no celeiro e começa a seduzi-lo. Ele se entrega a ela e acaba morto, picado pelos escorpiões. Calebe demonstra firmeza e Kamir acredita no falso rei. O soberano de Ai manda os hebreus disfarçados ficarem a vontade em seu palácio. Adonizedeque, o verdadeiro rei de Jerusalém, avisa que partirá para o reino de Ai. Úrsula pede para acompanhar o pai na viagem. Nobá procura por Orias na ruas da cidade. Léia estranha a felicidade da filha. Setur encontra o corpo de Abel no celeiro. O carcereiro Kruga zomba de Iru nas masmorras. Calebe descobre que o filho está na prisão do palácio. O falso rei pede para ficar a sós com o prisioneiro. Samara finge chorar pela morte de Abel. Léia vai consolar a filha e fica chocada ao descobrir que Samara assassinou o pretendente. Calebe se emociona ao encontrar o filho na masmorra. Laís visita Noemi e leva um punhal para presentear Calebe. Elói conversa com Ravena e finge ser um feiticeiro poderoso. Maquir provoca Finéias e o sacerdote mostra que é bom com a espada. Jesana parabeniza Laila e Livana pela gravidez. Quemuel questiona a preocupação de Léia.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

