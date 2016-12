Rocha é cotado para assumir Serc; treinador paulista também é opção

Confiante na possibilidade de disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense após encontro com o prefeito eleito, João Carlos Krug, durante a semana, a diretoria da Serc começa a se movimentar para definir o quanto antes a comissão técnica e, na sequência, o elenco que deverá representar o clube no estadual em 2017.

Até o momento sem dar pistas sobre o nome favorito a assumir o cargo, a diretoria tem ao menos dois nomes como possibilidade. Já conhecido no Estado por ter trabalhado no Novoperário nas duas últimas edições do estadual, o técnico Ronildo Rocha surge como principal candidato, inclusive já tendo recebido contato da diretoria.

O treinador estava no União/ABC até a última segunda-feira (19), quando anunciou a saída, mesmo após conquistar o acesso e faturar o vice-campeonato da segunda divisão do estadual. Pelo clube da capital, Rocha conseguiu 41% de aproveitamento, obtendo uma vitória, dois empates e uma derrota, na decisão, para o Urso.

Sem a certeza de poder contar com Rocha, o clube trabalha também com o nome do técnico paulista, Bazílio Amaral, que esteve em Chapadão do Sul durante o primeiro semestre, conhecendo o clube, e no último mês retornou os contatos com a direção do clube, oferecendo seus serviços à equipe.

No futebol desde o início dos anos 2000, Amaral já desempenhou diversas funções na área como analista de estatísticas, auxiliar técnico e de preparação física, observador técnico e tático, manager, além de vários estágios em clubes como Corinthians, Palmeiras, Guarani, Ponte Preta e Portuguesa. Ele busca uma primeira experiência como treinador principal, que poderia ocorrer na equipe tricolor em 2017.

Antes, porém, a Serc ainda busca uma definição quanto a participação, que poderá ser confirmada no início da próxima semana. Ainda sem jogadores confirmados, o clube trabalha nos bastidores para definir a situação o quanto antes e iniciar a preparação nos primeiros dias de janeiro. A equipe está no grupo B do estadual e fará sua estreia em 29 de janeiro, no clássico contra o Costa Rica, no estádio Laertão.

