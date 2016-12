Mulher morre em acidente na BR 158, ela estava indo passar o natal com seus familiares

Um grave acidente no quilometro 126 da BR 158, próximo a Paranaíba, deixou uma vítima fatal e duas pessoas gravemente feridas na tarde ontem (24),

De acordo com o motorista de uma carreta, um veículo Parati de Placas KDM 3502 de Aparecida de Goiânia, trafegava no sentido Paranaíba a Aparecida do Taboado, quando colidiu com a traseira de um caminhão.

Após a batida o motorista da Parati perdeu o controle e invadiu a pista contraria, e colidiu de frente com um HB20 de cor Prata com placas de Novo Horizonte- SP, que tinha como condutora Maria Andréa da Costa e sua filha é Luma Maria Costa Fonseca.

As duas mulheres, tinha como destino a cidade de Paranaíba, onde passariam o natal com seus familiares.

Maria Andréa da Costa, motorista do HB20, faleceu no local. A outra ocupante Luma e o motorista da Parati, foram encaminhados para a Santa Casa de Aparecida do Taboado em estado grave. Não foi possível confirmar a identidade do motorista da Parati.

Fato revoltante é que curiosos que pararam para ver o acidente, saquearam os presentes que haviam nos veículos.

Com informações do site Interativo

