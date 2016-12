Dois carros ficaram destruídos em acidente no centro de Chapadão do Sul

O Natal não será nada bom, para dois condutores de veículos, que por descuido acabaram colidindo nessa manhã, no cruzamento da avenida Seis com a rua 23, em frente à praça municipal 23 de outubro, no centro da cidade de Chapadão do Sul.

A colisão ocorreu quando o veículo gol, trafegava na preferencial da Av. Seis, e acabou colidindo com um V-2, um Voyage, que subia na ruía 23, sentindo Bairro Esperança e acabou provocando a colisão.

O veículo gol, teve sua frente toda destruída. A colisão foi em cima da roda dianteira do carona do Voyage.

Apenas uma mulher que estava de carona no gol, que foi atendida com edema na cabeça e membro direito, e encaminhada ao Hospital Municipal.

Os dois condutores, entraram em acordo, onde o provocador do acidente se comprometeu em pagar as despesas e não acionaram a Polícia para registro de Boletim de Ocorrências

Obs; não colocamos os nomes dos envolvidos a pedido deles

