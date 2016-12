Três cassilandense da mesma família morrem em acidente entre carro e trator

Geraldo Rodrigues Borges, 69, José Ribeiro Camargo, 56 e Meire Cristina da Silva(foto), 36, que estava grávida de 9 meses, morreram após o carro em que estavam colidir frontalmente com um trator que tentou fazer o retorno na MS 377 e ficou atravessado. O acidente aconteceu às 21h40 de ontem (22) em Água Clara, distante 198 km de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Sandro Santos Pereira, 39, conduzia um trator atrelado a uma carreta sentido a Inocência a Água Clara, quando fez uma manobra de retorno sentido BR-262.

Como o veículo era grande, o homem não conseguiu realizar a manobra e o trator ficou atravessado na pista. No sentido contrário, seguia um GM Classic, onde estavam Geraldo, José e Meire. Não houve tempo de desviar e o carro acabou colidindo frontalmente com a carreta.

José que conduzia o carro, morreu no local do acidente. Geraldo que estava no banco do passageiro e Meire que estava no banco de trás, foram socorridos.

Geraldo e Meire morreram a caminho do hospital. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu o acidente, juntamente com a Polícia Militar e PRE (Polícia Rodoviária Estadual).

Sandro fez teste de medição de nível alcoólico, porém foi comprovado que ele não estava embriagado. A família morava em Cassilândia.