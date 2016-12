Três Cassilandenses morrem em acidente em Agua Clara

Geraldo Rodrigues Borges (69 anos de idade) conhecido por Nenê, José Ribeiro Camargo , o Zé Pedreiro e Meire Cristina, grávida de 9 meses, faleceram no acidente automobilístico que ocorreu na madrugada de hoje próximo a Água Clara. Segundo as primeiras informações, o carro de passeio teria batido de frente com uma carreta. Aguarda-se o resultado da perícia.

Segundo informações da família, José Ribeiro Camargo teria falecido no momento do acidente. Geraldo Rodrigues Borges e Meire Cristina chegaram a ser socorridos mas morreram em seguida.

Geraldo era cunhado de José Ribeiro e Meire era enteada de José Ribeiro.

Ela tinha colado grau em Fisioterapia, há poucos dias, na Faculdades Integradas de Cassilândia

Geraldo foi o responsável, durante muito tempo, pela casa de apoio em Campo Grande.

informações do cassilandianoticias

Comentários