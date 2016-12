Matrículas da Escola Municipal de Figueirão iniciam dia 2 de janeiro

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, de Figueirão, que a partir do dia primeiro estará sob comando do secretário, Danilo de Oliveira Barbosa, informa que as matrículas da Escola Municipal Professor Antônio Inácio Furtado – Polo, iniciam em 2 de janeiro e se estende até o preenchimento das vagas. Elas poderão ser realizadas nos períodos, matutino (entre 7h e 11h) e vespertino (entre 13h e 17h), na própria sede da Escola.

Para a matrícula, os pais e/ou responsáveis deverão apresentar cópia da Certidão de Nascimento ou RG do aluno; cópia do comprovante de endereço, e a carteira de vacinação. A data para o retorno das aulas em 2017 ainda será divulgada.

O aluno deverá estar presente no ato da matrícula para registro fotográfico que irá compor documentos no sistema interno. Mais informações e dúvidas poderão ser sanadas via telefone da escola (67) 3274 1254.

Diego Silva – Assessoria de Comunicação