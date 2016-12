Juiza de Cassilândia colocou mais dois presos nas ruas de Chapadão do Sul e esvazia cadeia. Apenas Cicinho está preso

Mais dois homens – desta vez – com extensa ficha criminal foram colocados em liberdade em Chapadão do Sul por determinação da juíza plantonista de Cassilândia Dra. Kelly Gaspar Duarte Neto. Com a decisão a magistrada – praticamente – esvazia a cadeia, deixando apenas Cícero Nascimento da Silva (Cicinho) – um dos ladrões mais manjados da cidade e que recentemente furtou dois Iphones e cerca de R$ 1 mil da casa do presidente da Câmara de Vereadores. As duas últimas ordens de soltura beneficiaram Wagner Batista da Silva Costa e Cicero Gustavo de Paula Silva, foram presos na semana passada na Pedra Branca com a moto Honda Titan 150C, placas FFK 0020 de Araçatuba (SP) roubada em Três Lagoas. São donos de extensa ficha criminal que inclui um homicídio.

A polícia tentou descobrir se eles estavam planejando ataques a estabelecimentos comerciais, de que forma pretendiam se capitalizar e porque estavam escondidos na comunidade da Pedra Branca, zona rural. Apesar dos antecedentes criminais a polícia conseguiu apenas a prisão em flagrante por receptação. A participação deles no crime envolvendo o roubo da moto estava sendo investigada. Admitiram que escolheram a zona rural de Chapadão do Sul para “dar um tempo e levantar uma grana”.

Wagner já tem um homicídio nas costas e está solto e Cicero diversas passagens por receptação, roubos, falsificação de documentos entre outros. Esta foi a segunda determinação judicial que a Polícia Civil cumpriu para a soltura de presos. Os quatros que ganharam às ruas tem restrições como o cumprimento de horário, mas os dois últimos vieram de Três Lagoas com a moto roubada e não devem ficar na cidade.

CICINHO – Cícero Nascimento da Silva (Cicinho) anda pelas ruas sempre observando onde pode entrar para furtar. Numa destas investidas ele deu o bote errado ao arrombar a porta de uma empresa de alimentos na área central da cidade. Foi pego pelo proprietário com a “mão na botija” e levou uma surra que lembrou a luta do brasileiro Maguila contra a máquina de moer carne chamado Evander Holyfield. Isso mesmo! Foi entregue bem “estragado” à Polícia Militar que fez o encaminhamento à delegacia.

