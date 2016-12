Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Sua probabilidade de êxito material será aumentada hoje. Por outro lado, deverá prosperar no campo profissional e social e poderá conseguir o que pretende na vida artística. Bom para as viagens e ao amor.

TOURO – Cuidado para não entrar com tudo em um relacionamento que amanhã ou depois poderá mostrar-se tempestuoso. Muita harmonia familiar, conjugal e para a vida sentimental está prevista para você neste dia. Muito favorável também aos negócios.

GÊMEOS – Neste dia, você será beneficiado em questões comerciais e na solução que deseja para um problema profissional. Por outro lado, procure não perder de vista seus principais objetivos financeiros. Deixe as emoções fluírem livremente se você pretende encontrar a paz e alegria.

CÂNCER – Um colega poderá lhe dar valiosas sugestões ou orientações. Dia promissor de felicidade sentimental e harmonia doméstica. Espalhe em torno de si, otimismo e bondade. Todos irão retribuir em dobro.

LEÃO – Tudo indica que você será inclinado a fazer uma viagem, se é que ainda não viajou. Acontecimentos, notícias e circunstâncias felizes farão deste, um dia de pleno êxito e de plenas satisfações. Você poderá ser convidado para participar de festas ou outra reunião social.

VIRGEM – Dia dos mais favoráveis aos nativos do seu signo, indicando melhorias no setor profissional e social. Favoráveis amizades, ótimos negócios e espetacular estado de saúde. Bom ao amor. Popularidade em evidência. Você está com uma profunda capacidade de concentração e uma grande vontade de saber.

LIBRA – Bom dia para uma viagem de negócios onde poderá descobrir uma transação que contenha uma chance de melhorar sua vida, posição profissional e financeira, principalmente através de amigos. Relações harmoniosas com o sexo oposto.

ESCORPIÃO – Não faça segredo daquilo tudo que você pensa e sente. As ações corretivas, discussões demoradas, demandas e toda e qualquer questão que se ligue aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela e coragem. Conte com os amigos. Bom para o amor, mudanças e progresso financeiro.

SAGITÁRIO – Temperamento generoso e cordial pode deixar você o centro das atenções. Grande felicidade matrimonial. Pratique algum esporte moderado. Você se sentirá capaz de levar harmonia na vida de outras pessoas, incluindo a sua própria vida.

CAPRICÓRNIO – Estimule a sua capacidade criativa. Trate de seus interesses sociais. Estude suas possibilidades de êxito e coloque-as em prática. Boas oportunidades financeiras e profissionais, também deverão se apresentar. Sucesso amoroso.

AQUÁRIO – No setor amoroso, os astros prometem muitas emoções e novas aventuras, através de uma natureza intensamente romântica. Período dos mais favoráveis para realizar com muito sucesso negócios e tudo aquilo que possa elevá-lo materialmente.

PEIXES – Você deve aproveitar o dia para colocar em prática os seus projetos, pois os astros estarão lhe enviando boas vibrações. Dia propício para festividades, para obter conselhos de pessoas de grandes conhecimentos.

