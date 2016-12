Governo altera data do vazio sanitário e plantio do algodão em MS

O período do vazio sanitário do algodão nos municípios produtores do Estado, será de 16 de junho a 30 de agosto, à partir de 2017. Apenas Campo Grande e Sidrolândia terão data diferente, com o vazio estipulado entre 1° de agosto e 15 de outubro.

Decisão n° 004/2016 publicada no DOE (Diário Oficial do estado) de hoje (23) pela Sepaf (Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar) altera também data limite para semeadura do algodoeiro em Mato Grosso do Sul, sendo 31 de janeiro para Campo Grande e Sidrolândia e 31 de dezembro para as demais regiões produtoras.

De acordo com a publicação, as alterações levaram em consideração a importância econômica do cultivo para o Estado, assim como a utilização de novas cultivares e a otimização da safra.

Segundo a portaria, também foi avaliada a prática cada vez mais comum do plantio rotativo entre soja, feijão e algodão no Estado; os prejuízos da praga bicudo à atividade; a redução do ciclo da cultura devido questões climáticas e o parecer favorável da área técnica do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) sobre o tais alterações, pleiteadas por lideranças da cadeia produtiva do algodão.

