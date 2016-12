Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana sugere que Vera e Bárbara falem diretamente com Toninho sobre o suposto furto. Rômulo se declara novamente para Nanda, mas a chamada de Clara interrompe o momento de romance entre os dois. Joana confronta Toninho. Nanda aconselha Jéssica a fazer um teste de gravidez. Arthur e Dodô se matriculam na academia Forma. Vera nega para Ricardo que tenha sido furtada por Toninho, mas confessa para Bárbara que o rapaz a ameaçou. Bárbara e Juliana se irritam quando Ricardo sente falta de Joana durante o jantar com as filhas. Caio presenteia Tânia, Luiza e Joana. Cleo visita Irene e os netos. Randon provoca Belloto e Rômulo. Bárbara pressiona Toninho.

SOL NASCENTE

Alice insiste para que Felipe administre a conta bancária da Arraial Pescados, e César se incomoda. Yumi conta para Tiago sua conversa com Dora. Loretta se recusa a assinar o divórcio de Vittorio. Tiago deixa a casa de Dora e afirma que não deseja ser seu amigo. Yumi se aconselha com Alice sobre seus sentimentos por Tiago. Damasceno sugere que Mario surpreenda Alice. Loretta arma um escândalo contra Vittorio e Lenita, e Milena se entristece. Chica abriga Tiago. Loretta confessa a Vittorio que precisa de dinheiro. Carol se emociona ao falar com Ana sobre o amor por seu bebê. Tanaka recebe Mocinha, Geppina e Gaetano em sua casa. César afirma a Sócrates que, caso seu esquema de corrupção seja descoberto, ele e Alice serão presos pela polícia.

ROCK STORY

Surpresa, Diana deixa a casa de Gui. Gui afirma a Júlia que contará para Chiara sobre seu namoro. Caio grava a banda tocando na rua e Gilda fica horrorizada quando vê Nicolau. Gordo fala do novo CD de Gui e Lázaro sente inveja do roqueiro. Diana é rude com Chiara. Diana tem uma ideia para se vingar de Gui e Júlia. Léo garante que Gui não lançará seu CD. Luana pensa em não aceitar a proposta de trabalho que recebeu para ficar com JF. Gilda briga com Nicolau. Lázaro afirma a Ramon que vai participar dos lucros do novo CD de Gui. Nanda sente ciúmes de Gordo com Laila. Gilda prende Haroldo na cama com algemas e chama um chaveiro para ajudar a soltá-lo. Romildo e William tentam intimidar Alex. Diana filma Júlia e Gui. Gilda e Haroldo flagram Marisa e Nicolau juntos. Diana mostra para Gordo e Chiara o vídeo em que Gui e Júlia aparecem como um casal.

A LEI DO AMOR

Vitória chega na casa de Silvia e lê pra ela. As duas conversam e Silvia fala de Maria, esposa de Ciro. Vitória fica impactada com tantas revelações, mas não desconfia que Maria é, na verdade, Magnólia. Tião diz para Valdir dar um jeito de acabar com Fausto. Pedro e Helô conversam sobre gravidez. Jéssica flagra Salete beijando Gustavo. Magnólia chega em casa, vê as costureiras e fica furiosa com Hércules. Jornalistas chegam na mansão Leitão para entrevistar as costureiras sobre a confecção de Luciane. Bruno diz para Jéssica que recebeu um convite para fazer uma especialização no Canadá. Jéssica não simpatiza muito com a ideia. Tiago, depois de uma discussão com Ciro na tecelagem, pega a moto e vai para Ilhabela. Salete vai à mansão Leitão para falar com Cidália. Cidália confessa para Salete que precisa pensar sobre o assunto. Salete mostra uma foto de Flávia e Cidália chora, emocionada, mas lembrando do trauma que sofreu com o pai da criança. Vitória conta para Augusto que foi à casa de Sílvia e que precisa descobrir quem é Maria. Salete explica para Flávia a conversa que teve com Cidália. Mag conta para Tião que estão programando uma festa para Analu e que Fausto ficará exposto. Tiago está em Ilhabela, chove muito, e Letícia vai atrás dele, preocupada. Letícia encontra Tiago na praia, estirado na areia.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

No clube, Norma, Rosana e Olga falam sobre os filhos de Regina. Patrício se zanga ao escutá-las. Os auditores questionam Regina sobre onde poderiam encontrar Benjamin e a informam sobre as fraudes que ele cometeu. Patrício se zanga ao escutar os comentários de Olga e Rosana a respeito de Regina e sua família. Os auditores pedem a Regina que declare contra Benjamin na investigação que fazem contra ele. Regina se nega. Os auditores entregam a Regina uma carta de apresentação e pede que se comunique com eles, caso tenha alguma informação de Benjamin. Zaida insinua a Edmundo que não pode confiar em Tonho, pois ele matou a doutora Pastrana. Mercedes pede a Rômulo o endereço de Regina, já que pretende mandar lhe um presente em agradecimento pelas atenções com Olga. Marina lê a carta que Isaias lhe deixou, na qual ele perdão por todo o ocorrido entre eles. Edmundo chega a casa Chavero, e dá um celular a Inácio. Chamam à porta, Edmundo abre e dá de cara com Mercedes. Raul se zanga com Sandra ao descobrir que ela viu Edmundo e que pretendem ficar juntos. Mercedes entrega a Regina um relógio de pulso. Regina se surpreende. Patrício diz a Olga que pedirá a Rômulo um descanso para afastar-se um tempo do escritório. Edmundo chega à casa de Julieta em busca de Lucero.

A GATA

Esmeralda chora, desolada, ao sentir que perderá seus filhos, e acreditar que Paulo a abandonou, ela pensa em ir para longe com seus filhos, antes de quem alguém os tire. Garibaldo diz a Gisele que todos disseram que iriam fazer algo para destruir Esmeralda, mas não fizeram nada, e também não deixam que ele faça. Esmeralda diz a Mariano que Paulo não esteve com ela para apóia-la, ela complementa dizendo que á Paulo importa tanto seus filhos que ele decidiu-se sair á passeio em meio a tormenta que estão vivendo. Mariano responde que ela está enganada. Jacira diz a Esmeralda que foi muito injusta com Paulo, e que acredita que, ter se juntado aos Martinez Negrete a afetou moralmente. Damião diz a Esmeralda que o julgamento começará no mesmo dia, e que o tal de João Garza vai apresentar suas testemunhas. Esmeralda comenta sobre o temor que sente de perder seus filhos, Jacira comenta se ela está pensando em assassinar João Garza, pois ela a ajudaria. O Silencioso diz a Esmeralda que eles devem confiar na justiça divina, Esmeralda responde que não se transformará em uma criminosa, porém não descarta a idéia de ir embora para longe. Paulo diz a Vicky que se esqueceu de seu celular, e esperava uma ligação urgente. Mariano pede a Lorena que não o acompanhe nos tribunais, porque não pode localizar Paulo. Lorena diz a Mariano que morre por conhecer a pessoa que planejou tudo isso contra Esmeralda, para tirar-lhe seus filhos. Gisele vai até onde Paulo está, e ordena que Garibaldo o mate. O Juiz diz a Mariano que Paulo deve se interessar muito por seus filhos, já que nem se apresentou no julgamento. Garibaldo se nega a assassinar Paulo e pergunta a Gisele o real motivo de ela querer-lo morto, se diz amar-lo. Gisele diz que precisamente por amá-lo quer que ele morra, pois ele não é para ela, e assim não será para ninguém. Paulo se surpreende ao ver Gisele, ela diz que foi até ele para matá-lo, e dispara. Ao ver Paulo desacordado, Gisele fica histérica e acredita que ele esteja morto.

CARINHA DE ANJO

Estefânia vai até o colégio Doce Horizonte para saber como Dulce Maria está após Nicole contar do noivado para a carinha de anjo. Cecília diz que Estefânia precisa conversar com a Madre Superiora. Juju pergunta para Gustavo se Zeca pode fazer um show na festa de noivado dele. Gustavo gosta da ideia e negocia o valor. A Madre Superiora explica para a Tia Perucas que Nicole não contou nada para Dulce Maria sobre ser uma festa de noivado. A Madre diz ainda que Nicole é mal educada e que se Dulce não quiser ir na festa poderá ficar no colégio. No apartamento, Estefânia conta Gustavo o que aconteceu e que Dulce Maria não estará na festa de noivado. Juju conta para Zeca que fechou o primeiro contrato de trabalho dele para cantar profissionalmente na festa de noivado de Gustavo. Zeca e Inácio chegam no apartamento para ensaiar na festa de casamento. Dulce e Zé Felipe ficam no colégio junto com as freiras no sábado. Flávio telefona para Murilo e pede uma quantia em dinheiro vivo na troca da informação de onde está Beatriz. Dulce e Zé Felipe brincam no chiqueiro. Murilo descobre que a filha está escondida na casa de Gustavo. Juju tira fotos com Zeca momentos antes da festa de noivado começar. Os convidados começam a chegar na festa. Murilo vai acompanhado da polícia até o apartamento de Gustavo e se depara com Beatriz e Ricardo.

NOVELA DA BAND

EZEL

Tefo salva Sebnem de um ataque, mas não consegue impedir que Kamil seja baleado. Serdar ameaça Cengiz e pede dinheiro para não falar nada sobre a fita. Ezel leva Kamil para um hospital ilegal para não levantar nenhuma suspeita.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Nestor, Charles e Guilherme discordam da atitude de Almeida em cancelar a festividade. Almeida observa Juliana contando história para Leôncio. Leôncio dorme no colo de Juliana. Almeida faz um carinho no rosto de Juliana e diz que nesta noite ela será dele. Juliana se assusta. Nada acontece. Juliana conta para Tia Joaquina o que Almeida lhe falou. Catarina pede que Tito Pardo não a entregue. Tito Pardo diz que não teria coragem de fazer isto. Esméria pergunta para Kamau de Catarina. Ele diz que ela apenas se sentiu mal. Esméria pergunta se Kamau é o Cavaleiro da Mancha e ele se assusta. No dia seguinte, Loreto vê uma faixa pendurada escrito “Kurimbukisa” e se assusta. Juliana anda na mata e se encontra com Kamau. Tomás conversa com Charles e Nestor sobre Dorinha. Loreto mostra para Nestor um papel com a palavra que estava escrita na faixa e pergunta se alguém sabe o que significa. Quintiliano diz para Filipa se arrumar porque um pretendente virá lhe fazer uma visita. Dr. Pacheco diz para Almeida que a saúde de Catarina está bastante comprometida. Almeida diz que vai vendê-la antes que ela morra em suas mãos. Dr. Pacheco sugere que negocie com Esméria, mas Almeida não aceita. Catarina conversa com Esméria e diz que está disposta a procurar o Cavaleiro da Mancha para sair de lá. Kamau diz para Juliana que tem um plano de fuga para ela, e que não vai permitir que volte a se relacionar com Miguel. Juliana fica chocada. Maria Isabel, que estava escondida atrás de uma árvore, observava a conversa entre Juliana e Kamau.

A TERRA PROMETIDA

Samara encontra com Abel no celeiro e começa a seduzi-lo. Ele se entrega a ela e acaba morto, picado pelos escorpiões. Calebe demonstra firmeza e Kamir acredita no falso rei. O soberano de Ai manda os hebreus disfarçados ficarem a vontade em seu palácio. Adonizedeque, o verdadeiro rei de Jerusalém, avisa que partirá para o reino de Ai. Úrsula pede para acompanhar o pai na viagem. Nobá procura por Orias nas ruas da cidade. Léia estranha a felicidade da filha. Setur encontra o corpo de Abel no celeiro. O carcereiro Kruga zomba de Iru nas masmorras. Calebe descobre que o filho está na prisão do palácio. O falso rei pede para ficar a sós com o prisioneiro. Samara finge chorar pela morte de Abel. Léia vai consolar a filha e fica chocada ao descobrir que Samara assassinou o pretendente. Calebe se emociona ao encontrar o filho na masmorra. Laís visita Noemi e leva um punhal para presentear Calebe. Elói conversa com Ravena e finge ser um feiticeiro poderoso. Maquir provoca Finéias e o sacerdote mostra que é bom com a espada. Jesana parabeniza Laila e Livana pela gravidez. Quemuel questiona a preocupação de Léia. Josué estranha ao ver Finéias treinando com os outros guerreiros. Léia desconversa e protege a filha. Samara conversa com Tobias e comemora a morte de Abel. Josué aconselha Finéias dizendo que existem diversas formas de batalhar por Israel. O sacerdote então segue para o tabernáculo e se emociona ao olhar para o local sagrado. Nobá encontra com Kalu e segue par a casa de Tiléia. Finéias conversa com Eleazar e diz querer servir ao Senhor. Josué pede Aruna em casamento. Ela aceita e o líder comunica a união para os outros hebreus. Samara não suporta e deixa o local. Salmon aproveita a ocasião e comunica que se casará com Raabe. Jéssica fica furiosa. Milah estranha o sumiço de Nobá. Kamir serve um banquete para a comitiva de Calebe. Adonizedeque se prepara para deixar Jerusalém. Josué tem a ideia de fazer seu casamento junto com o de Salmon e Raabe. Aruna concorda. Chaia e Darda cuidam de Zaqueu. Salmon e Raabe aceitam o convite de Josué. Nobá e Kalu vão até a hospedaria de Zaíra. O menino reencontra Orias. Samara se descontrola e ofende Aruna. Yana anda distraída pelo acampamento e acaba encontrando Quemuel.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários