Alunos do ensino médio poderão estagiar na Prefeitura de Figueirão

Estudantes matriculados no 2º ou 3º ano do Ensino Médio, da Escola Estadual Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, poderão a partir de 2017 se candidatarem às vagas de estágio na Prefeitura Municipal de Figueirão. O projeto “Jovem Estagiário”, proposto pelo poder Executivo do município, passou a ser lei, divulgada nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

“Vamos oferecer a opção do primeiro emprego aos jovens do nosso município. Com a pequena quantidade de empresas que geram oportunidades aqui, queremos nos reponsabilizar e ser uma altenativa que vai profissionalizar os estudantes, com noções de empreendedorismo em entidade pública”, esclarece o prefeito, Rogério Rosalin (PSDB).

Segundo o gerente de Recurso Humanos, Paulo Roberto Salomão, terão preferência aqueles jovens que ainda não tenham ocupado vaga no mercado deo trabalho formal, com idade mínima de 16 anos. “Escrevemos este projeto, pensando na inserção do jovem no mercado. Vamos propiciar a primeira experiência, pelo prazo de um ano, com a possibilidade de prorrogação”, detalha.

Para o vice-prefeito eleito, Fernando Martins, essa será uma realização de um projeto que o município já precisava há tempos. “Dar ao jovem a possibilidade de se tornar economicamente ativo e, principalmente, de nortear sua futura profissão, objetivos. Mais para frente, quero me deparar com futuros profissionais, que terão a Prefeitura de Figueirão em seu histórico”, afirma Martins.

As jornadas de trabalho serão divididas nos períodos vespertino e matutinos, e as inscrições serão efetuadas em 2017 na Gerência de Recursos Humanos. Em breve a Prefeitura Municipal de Figueirão disponibilizará a lista com as vagas e outros detalhes.

Diego Silva -Assessoria de Comunicação