Prender para que, se a justiça manda soltar!!!!!

A decisão da juíza plantonista Kelly Gaspar Duarte Neto, de mandar soltar dois dos maiores ladrões de Chapadão do Sul, deixou a sociedade sul-chapadense revoltada e ao mesmo tempo preocupada, já que os marginais voltam livremente as ruas para continuarem a praticarem os furtos, principalmente na época em que a grandes números de famílias, viajam para outros estados.

De nada adiantou o trabalho duro de dois meses dos magistrados, da promotoria pública, dos esforços dos policias civis e militares em trabalharem diuturnamente, para proteger a sociedade dos roubos e em poucos dias ver os marginas na rua livremente.

Mas, como diz o ditado, “lei tem que ser cumprida”, as portas das celas da delegacia foram abertas e com toda liberdade para continuar a praticar os furtos e receptação de objetos.

Com certezas, fatos como esse e outros, são provas vivas das desmotivações que existem nos meios policias, que arriscam suas vidas, para prender este tipo de marginais e pouco tempo “cruzar” com eles nas ruas livres e sorrindo na cara dos policias.

Vale lembrar que a sociedade sul-chapadenses, tem dado total apoio ao trabalho dos policias, através do NOTII, COB, Policia Militar e Civil, através do repasse de dinheiro dos impostos, para o Conselho Municipal de Segurança, ajudar no trabalho de segurança do município.

Os dois marginais confesso que estão em liberdade soltos, foram presos após serem encontrados com eles, vários objetos furtados na cidade, principalmente no Parque União. Vítimas foram até a delegacia e reconheceram seus pertences.

