Prefeitura de Chapadão do Céu divulga resultado do Processo Seletivo

Neste dia 22 de dezembro, a Secretária de Educação divulga a lista com a classificação do Processo Seletivo referente ao edital de recrutamento de pessoal para processo seletivo simplificado para contratação temporária 002/2016.

De acordo com a Secretária de Educação, Leia Rigodanzo, o processo foi muito disputado pela o grande número de inscritos.

A Prefeitura de Chapadão do Céu disponibilizou 64 oportunidades, com 10 diferentes funções.

Segue abaixo as funções com as respectivas vagas:

Agente de Serviços de Higiene e Alimentação 4 Auxiliar de Serviços Gerais 15 Monitor de Creche 21 Motorista II 3 Professor Nível I – Artes 1 Professor Nível I – Ciências 2 Professor Nível I – Educação Infantil 6 Professor Nível I – História 2 Professor Nível I – Letras (Português/Inglês) 1 Professor Nível I – Pedagogia (Séries Iniciais) 9

O Prefeito Rogério Graxa parabeniza os classificados.

“Ficamos muito felizes com as oportunidades que o município oferece para a população e parabenizo os profissionais que foram classificados para trabalharem na nossa administração. Valorizamos todos os colaboradores da Prefeitura e temos um grande respeito para os que contribuem com a educação.” Afirma o Prefeito Graxa.

Segue abaixo a classificação de todos os concorrentes:

LISTA DE APROVADOS

FUNÇÃO: MOTORISTA II

COLOCAÇÃO INSCRITOS Nº INSCRIÇÃO 1° Vicente Oliveira da Silva Filho 001 2° Olair Rodrigues dos Reis 068 3° Rafael Martins dos Santos 043

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

1° Wenderson Freitas de Oliveira 237 2° Fabiane Alves Magalhaes 089 3° Wellington Fernando Yuiti de Freitas 138 4° Marcelo Lacerda de Melo 148 5° Thais Batista Rodrigues 114 6° Amarildo Teixeira Pereira 275 7° Wildevan Lima Almeida 081 8° Ricardo Araujo Lima 221 9° Eduardo Zimermann Marquardt 278 10° Paulo Henrique Souza Siqueira 316 11° Juliana Aparecida Sousa Lima 067 12° João Lucas Porfirio de Souza 093 13° Reila Alves Rodrigues 108 14° Ludmilla Gonçalves da Silva 313

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

COLOCAÇÃO INSCRITOS Nº INSCRIÇÃO 1° Pedro Henrique de Lima Couto 332

FUNÇÃO : AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO

1° Crissie de Cássia da Cunha Rodrigues 045 2° Edenia Ferreira dos Santos 013 3° Flora Teodoro de Oliveira 034 4° Sandra Marcia de Oliveira 057

FUNÇÃO: MONITOR DE CRECHE

1° Jordana Guarda Lara Both 83 2° Carla Virginia Vilela Paula Romualdo 117 3° Angelita dos Anjos Gonçalves 40 4° Luana Geraldo 323 5° José Francisco Vieira Pereira 203 6° Celma de Lourdes Caixeta 285 7° Maria Betania de Oliveira 102 8° Nivia Pereira de Freitas 105 9° Samaya de Brito Cabral Rohden 211 10° Nalva Maria de Sousa Cruz 222 11° Chirle Vogt 145 12° Kátia Cristina Nagel 154 13° Rute de Souza Mangelo 355 14° Cristina Resende Santana de Assis 112 15° Jarleide Ferreira Gomes 10 16° Lyara Cerutti Hoff 197 17° Queila Borille Carrijo 262 18° Adriele Desirre Silva Souza 89 19° Taila da Silva dos Santos 363 20° Claudia Sandri 65 21° Karine Costa da Conceição 87

FUNÇÃO: PROFESSOR NÍVEL I – CIÊNCIAS

1° Elisandra Ceolin 001 2° Lidiany Silva Correa Fazion 004

PROFESSOR NÍVEL I – PORTUGUÊS/INGLÊS

1° Muriell Alone Ferreira Garcia 001

FUNÇÃO: PROFESSOR NÍVEL I – PEDAGOGIA (SÉRIES INICIAIS)

1° Vanessa Fernandes Rego Leal 016 2° Marilene de Leles Pereira 030 3° Marli Bonmann Leite 029 4° Ediene Rodrigues da Silva 010 5° Edna Maria Vieira Rocha Cavalheiro 022 6° Corina Gonçalves da Silva 032 7° Eliene Teixeira Peres 013 8° Euda Eli da Silva 028 9° Elizaine Dias Silva 027

FUNÇÃO: PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL

1° Ana Lucia Oliveira Calixto 013 2° Adriana Sponchiado 017 3° Cristiane Silva Vieira 003 4° Marcia Luciana do Nascimento 016 5° Eunice Santos da Silva 015 6° Elisete Costa Bamberg 004

FUNÇÃO: PROFESSOR NÍVEL I – HISTÓRIA

1° Ronaldo Garcia Rodrigues 006 2° Fernanda Assis Ferreira 001

Confira a lista completa dos classificados aqui!

