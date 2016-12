Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana comenta com Giovane que Toninho está manipulando Juliana. Jéssica sente enjoo e se preocupa. Jabá se irrita com Toninho e decide deixar a praia. Jéssica confessa a Nanda que teme estar grávida de Belloto. Jack leva Rômulo e Belloto ao octódromo onde acontecerá a luta. Bárbara e Joana se desentendem por causa de Toninho e Juliana. Caio se convida para jantar na casa de Tânia com seus filhos. Rômulo conhece Randon, seu adversário na luta. Arthur e Dodô decidem se matricular na academia para impressionar Belinha. Belloto desconfia do constante mal-estar de Jéssica. Tânia diz a Joana que está gostando de Caio. Toninho beija Vera. Vera revela a Bárbara e Joana que acredita que Toninho tenha furtado seu dinheiro.

SOL NASCENTE

César e João Amaro explicam para Mocinha o esquema do contrabando. Yumi se desculpa com Hirô por não ter ido a seu jantar de noivado. Vittorio dá uma aliança de noivado para Lenita. Yumi conta para Tiago que Dora sabe que eles se beijaram. Alice estranha quando César se recusa a aceitar a proposta de Felipe para ser o novo administrador da conta da empresa.

ROCK STORY

Gui se irrita com Lázaro. Gordo diz a Laila que Diana ainda não sabe que eles estão juntos. Vanessa conta a Diana e Gordo que Lázaro comprou a casa de Gui. Léo compra um anel para Diana. Lázaro diz a Diana que comprou a casa para defender a herança de Chiara. Gilda repreende Marisa. Luizão avisa a Haroldo que Luana recebeu uma proposta de trabalho. Lorena diz para Alex pra não importunar Júlia. Gui declara seu amor por Júlia. Luana se entristece com o desdém de JF ao saber da sua proposta de emprego. Júlia confessa a Edith seu medo de reencontrar Alex. Eva interrompe a sessão de Gui e afirma que não está se sentindo bem. Diana visita Gui e tenta seduzi-lo. Diana vê Gui e Júlia se beijando.

A LEI DO AMOR

Pedro tenta acalmar Vitória. Ana Luiza revela para a tia que a mãe de Ciro se chama Sílvia. Magnólia manipula Tião. Jáder conta para Pedro que Fausto ficou de pé. Vitória tenta descobrir o endereço de Sílvia. Ciro pensa em viajar com Beth. Magnólia incentiva Tião a tirar a vida de Fausto. Flávia comenta com David que pensa em conhecer seus pais biológicos. Robinson e Camila sugerem que Elio surpreenda Ana Luiza. Flávia pede para Misael compreender Yara. Tiago sonha com Isabela. Jessica percebe o clima entre Gustavo e Salete. Vitória flagra Ana Luiza vigiando Ciro. Pedro afirma a Tiago que irá afastar Ciro da empresa. Flávia comenta com Salete que quer conhecer seus pais biológicos. Luciane leva as costureiras para sua casa. Leila apresenta a mãe biológica de Flávia para Santa. Tião e Magnólia falam do encontro que tiveram para Miro e Gigi, respectivamente. Tiago discute com Ciro. Helô diz a Pedro que pode ter problemas para engravidar novamente. Tião manda Valdir acabar com Fausto. Salete decide assumir seu romance com Gustavo. Vitória vai à casa de Sílvia.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Patrício deixa Marrufo vivo e pede que ele se esconda muito bem, para que todos pensem que o matou de verdade. Consuelo propõe a Lucero que se tornem sócias numa loja que abrirá. Na universidade, um professor informa Edmundo que ultimamente tem visto Tonho rondando o local, sempre acompanhado de outros alunos. Ele suspeita de Tonho esteja por ali distribuindo medicamento controlado. Na casa da família Cervantes, Patrício pede a Marco que apoie Raul em sua decisão, já que não quer que o amigo termine como ele. Patrício diz a Marco que já se encarregou de eliminar Marrufo. Sandra e Edmundo se encontram na universidade. Ela pede que ele a ajude a procurar seu carro e depois tomem um café. Consuelo diz a Lucero que desde que recebeu a herança de Isaias tem tido que se cuidar quanto a forma que fala com Inácio, para que ele não se ofenda. Rômulo e Patrício discutem. Patrício o diz que já não lhe interessa seguir fazendo parte de sua família. Rômulo aconselha Patrício a caso alguém perguntar por Marrufo, diga que a última vez que ouviram falar dele ele estava de férias no exterior. Apolinário se despede de Julieta e a diz que irá passar uns meses em outro estado. Edmundo e Sandra ficam de sair um outro dia. Patrício diz a Norma que Raul se demitiu do escritório Ancira. Na casa dos Chavero, alguns auditores chegam procurando por Regina.

A GATA

Esmeralda diz a seus pais que Paulo foi atrás dela no encontro com Tilico porque dúvida dela. Silencioso diz a Paulo que terá que lhe explicar muitas coisas. Esmeralda diz que Augusto a fez ver que está lutando por algo impossível. Augusto, cínico, diz a Paulo que apareceu o verdadeiro pai dos filhos de Esmeralda. Paulo responde que tem certeza que alguém está pagando Tilico, e suspeita dele. Augusto sorri. Mercedes pede a Rita que leia as cartas para saber o que ocorrerá com Esmeralda. Rita tira as cartas e diz que ainda que muitas pessoas odeiem Esmeralda, apenas um deseja destrui-la. Paulo vai falar com Esmeralda, mas ela diz que não deseja mais voltar a vê-lo. Paulo se queixa com sua mãe dizendo que ela apenas finge estar apoiando Esmeralda. Rita diz a Mercedes que todos os invejosos que odeiam Esmeralda aparecem em suas cartas, e são Augusto, Gisele e Lorena. Mercedes diz que Lorena mudou e agora gosta de Esmeralda. Rita responde que em suas cartas consta que Lorena odeia Esmeralda. Xavier pede Esmeralda em casamento. Ela responde que apesar de tudo, segue amando Paulo. Xavier responde que entende isso, mas está disposta a conquistá-la. Paulo chega nesse momento e, furioso, exige uma explicação de Esmeralda. Ela diz ser livre para aceitar ou não a oferta de Xavier. O Silencioso pede a Paulo que entenda Esmeralda, e que no mínimo precisa respeitá-la. Paulo se desculpa por sua atitude e diz ao Silencioso que ama Esmeralda. Paulo volta a procurar por Esmeralda, mas ela o rejeita novamente. Lorena diz a Gisele que está triste, pois Paulo vai viajar e se encontrará com uma pintora chamada Vicky Suarez. Ele será seu mentor. Esmeralda segue brigando com Tilico, dizendo que ele é um mentiroso. Ele diz que brigará pela guarda das crianças e as levará para longe.

CARINHA DE ANJO

Clipe “Amor”, na voz de Dulce Maria e o coro das meninas do colégio Doce Horizonte. Nicole pede desculpa para Dulce Maria, mas faz pouco caso. Flávio telefona para Murilo e diz que sabe aonde está sua filha. Flávio conta que irá retornar mais tarde para dizer quanto quer em troca da informação. Estefânia conversa com Rosana e diz que precisam contar para Gustavo sobre quem é Nicole e sua família antes do casamento. Cecília chora ao saber através de Fabiana que Gustavo e Nicole farão uma festa de noivado. Zeca revela para o pai que gosta de Juju, mas que está confuso com seus sentimentos. Vitor irá jantar na casa de Gustavo, mas pede para cozinhar para eles. Cecília faz uma oração e pede para que o casamento de Gustavo e Nicole não aconteça. Rosana revela para Gustavo que está sendo chantageada por Haydee e Flávio para que ela não conte o que sabia sobre eles. Madre Superiora conta sem querer sobre a festa de casamento de Nicole. Dulce Maria fica triste e chora.

NOVELA DA BAND

EZEL

Eysan fica sozinha em casa e chama por Ezel, que não atende. Ezel conversa com Bahar e chora ao lado dela. Ali descobre a existência da fita e cobra explicações de Cengiz. Ezel acorda e vê vultos dentro de casa.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Juliana encara Kamau e diz que aguarda uma resposta. Kamau diz que conheceu Luena, a mãe de Juliana, e que a amou muito. Kamau diz que procurou por Juliana por muitos anos. Ele diz que sabe que não é seu pai por causa da cor, mas que sempre a amou quando estava na barriga da mãe. Eles se abraçam. Sapião vê a cena e se emociona. Almeida diz para Leôncio que não terá mais festividade. Tia Joaquina tenta acalmar Catarina. Kamau diz para Juliana e Sapião que os dias de escravidão deles estão acabando. Neste momento Osório aparece. Esméria tenta avisar Kamau que estão atrás dele. Osório pergunta o que está acontecendo. Juliana diz que Tito Pardo foi até lá para pedir ajuda, pois Catarina desmaiou no canavial. Osório diz que precisa de um herói para acompanhá-lo até o gabinete. Violeta diz para Tomás pensar no assunto de adotar uma criança. Logo em seguida ela avista Dorinha perto de uma árvore comendo uma fruta. Violeta se aproxima da menina que, muito fraca, fecha seus olhos. Violeta grita por Tomás. Almeida, Loreto e Osório pressionam Kamau a dizer onde ele estava na noite anterior. Ele diz que estava no Mirante das Lágrimas. Almeida diz para Kamau que esta desconfiança foi necessária para encontrarem o Cavaleiro da Mancha. Kamau diz que fica mais tranquilo por não ser nada pessoal. Almeida pede que Osório continue no encalço de Kamau. Kamau encontra com Sapião e pede para avisar Juliana que vai voltar. Violeta leva Dorinha para dentro da fazenda e lhe dá comida com a ajuda de Bá Teixeira, Tomás, Filipa e Genésio. Dorinha diz que não tem pais e Violeta olha para Tomás. Violeta diz que poderiam adotá-la, mas Tomás fica confuso.

A TERRA PROMETIDA

Josué diz acreditar em Aruna e afirma que alguém entrou em sua tenda para roubar as vestes do Soldado Mascarado. Léia e Samara dizem acreditar no término do casal. Calebe pede para Pedael ajuda-lo a disfarçar-se de rei de Jerusalém. Kamir reúne os nobres do palácio e avisa que Ravena será a rainha. Enciumado, Jordi olha com raiva. Samara fica furiosa ao saber que Josué não brigou com Aruna. Léia tenta acalmar a filha. Melina se abre com Najara e diz que Kamir terá um triste final. Nobá diz estar preocupado com Orias. Calebe, Elói e Otniel se disfarçam de nobres de Jerusalém. Calebe mostra um baú que levará para presentear Kamir. Nobá pede para sair da tenda para brincar no acampamento. Otniel se despede de Talmal. Elói diz que vai morar com Ioná quando voltar da missão. Nobá se esconde em baú e segue, sem ser notado, com Calebe, Otniel e Elói para o reino de Ai. A contragosto, Jordi oficializa a união entre Kamir e Ravena. Samara finge estar interessada no compromisso com Abel.Josué se declara para Aruna. Os nobres do palácio saúdam a nova rainha. Ula galopa depressa pelas caminas de Canaã. Quemuel tenta disfarçar o desinteressa da filha em Abel. Laila anuncia que está grávida. Zaqueu conversa com Chaia e diz desconfiar que Tobias pode ter sabotado suas armas. Samara pede para o irmão buscar alguns escorpiões para um plano. Elidade fica feliz com a notícia dada por Laila. Calebe, Otniel e Elói seguem para o reino de Ai. Tobias entrega os escorpiões para Samara. Zaíra se encontra com Ravena e promete trazer alguém para o sacrífico. A falsa comitiva do rei de Jerusalém chega ao reino de Ai. Os soldados permitem a entrada dos hebreus disfarçados. O verdadeiro rei Adonizedeque fala sobre os hebreus em seu palácio. Os moradores de Ai cumprimentam a falsa comitiva.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários