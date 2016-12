Com 92,80%, prefeito de Costa Rica bate o próprio recorde em popularidade

Com 92,80% de aprovação, o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa (PR) está fechando o ano de 2016 como o mais bem avaliado entre os 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa do Ipems (Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul).

“Acabo de bater o meu próprio recorde”, disse o prefeito Waldeli dos Santos Rosa em entrevista esta manhã ao site Campo Grande News, por telefone, referindo-se ao fato de ter terminado o seu segundo mandato – 2005/2008 – com 92% de aprovação. Além disso, é a segunda vez seguida que ele fecha um ano como campeão em popularidade no seu município. Em 2015, ele fechou o ano com 77,5% de aprovação.

Entre regular/aprova e ótimo/bom, conforme a pesquisa do Ipems divulgada hoje, o índice de aprovação de Waldeli sobe para 96,80%, contra 3,20% de ruim/péssimo e regular/desaprova.

Tudo isso, fora o fato de que nas eleições de outubro deste ano, Waldeli foi reeleito com 76.57% (10.426 votos), contra 23.43% (3.190 votos) da candidata adversária, a Professora Evair (PSDB), e foi o candidato a prefeito mais bem votado de Mato Grosso do Sul, seguido por José Izauri de Macedo (DEM), que teve 76,16% dos votos em Naviraí.

Segundo Waldeli, o segredo é administrar a cidade como se fosse uma empresa, gastar só o que arrecada e dividir o pouco igualitariamente de maneira que toda a população se sinta participante do governo municipal.

“Isso é reflexo de um trabalho sério, feito ao longo de três mandatos, e este ano tive a oportunidade do quarto mandato, o que representa responsabilidade ainda maior para continuar perseguindo esses altos índices de aprovação, ou seja, com um trabalho cada vez melhor para toda a cidade de maneira igual”, comemorou Waldeli.

Oriundo da iniciativa privada, Waldeli dos Santos Rosa leva tão a sério o modelo de administração empresarial que implantou na Prefeitura de Costa Rica que até se refere aos servidores públicos apenas como funcionários.

“O que faz o prefeito ser bem avaliado é o bom trabalho de uma boa equipe, e aqui em Costa Rica tive a felicidade de contar com a compreensão e o comprometimento dos funcionários e da população quanto ao modelo de administração de empresa privada na gestão pública, onde o direito de um é o direito de todos”, comentou.

Para o economista Lauredi Borges Sandim, diretor do Ipems, nenhum outro prefeito atingiu índice tão elevado de aprovação na história de Mato Grosso do Sul.

“Já tivemos prefeitos muito bem avaliados, mas o caso do Waldeli é fantastico”, comentou Lauredi com a experiência de quem trabalha há 25 anos em pesquisa na área da administração pública.

Segundo ele, o prefeito de Costa Rica tem o mérito de ser um excepcional gestor, daqueles que sabem falar não na hora certa.

“Administrar é eleger prioridades e o Waldeli faz isso muito bem. Setores como a saúde e a educação funcionam em Costa Rica, além da cidade ter 100% de asfalto. Tudo isso soma e faz ele alcançar essa aprovação extraordinária”, disse o diretor do Ipems.

