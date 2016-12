Cassilândia: começou a extração do látex do maior polo da borracha do MS

Teve início nessa semana no município de Cassilândia, o processo de ‘sangria’, extração do látex das seringueiras que vai consolidar o projeto de implantação de um complexo da borracha na região.

O município tem hoje 6,4 mil hectares, com um total de 3,2 milhões de seringueiras, com uma projeção de mais 4,2 milhões de seringueiras para os próximos anos.

O município deverá ser transformado no polo da borracha e ganhará o título da capital da Borracha do Estado.

Atualmente a produção da borracha ainda é pequena na região. O volume, porém, vai aumentar expressivamente a partir do ano que vem.

A um planejamento para a instalação no município uma usina de beneficiamento da borracha. Segundo informações da administração municipal, empresa A Seringal Agroflorestal, tem área para isso. Uma propriedade de 100 hectares, aproximadamente.

A Seringal Agroflorestal, também já finalizou a construção da Agrovila no município. O bairro foi projetado para atender a parte dos funcionários e conta, de início, com 300 casas. Hoje, são mais de 100 famílias já morando no local, uma média de 250 pessoas ao todo, que já trabalham no sangramento e na manutenção das seringueiras.

A região do Bolsão hoje é o maior polo da borracha do estado. Cassilândia lidera o ranking. Em segundo lugar no plantio está Aparecida do Taboado, com 3,7 mil hectares de área plantada (1,815 árvores) Inocência, 1.010 hectares (473 mil árvores) e Paranaíba, 320 hectares (160 mil árvores).

O Correio News com informações Correio do Estado

Comentários