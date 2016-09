Semana Farroupilha foi encerrada com muita festa pelos tradicionalistas

Encerrou-se na noite de ontem a 30ª Semana Farroupilha de Chapadão do Sul, promovida pelo CTG – Centro de Tradições Gaúchas.

As 18horas, ocorreram o descerramento dos pavilhões das bandeiras. Ao contrário do ano passado, esse ano, as prendas do CTG foram escolhidas para fazer o descerramento.

O patrão Ailton Aguiar, usou da palavra para mais uma vez agradecer a todos os envolvidos nas tarefas de cada dia. Aos patrocinadores dos jantares, do Costelão e ressaltou a importância de se manter viva a chama do Tradicionalismo.

No encerramento da noite, foi realizado a noite do carreteiro, preparado pelo Adriano Loeff e sua equipe, e o show intitulado “Do Chimarrão ao Tereré”, contando através da música e das danças, a integração do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso do Sul.

No final com a presença de toda a patronagem, da equipe da campeira, dos colaboradores, sob o som da música , “Querência Amada” todos se irmanaram na confraternização final.

Comentários